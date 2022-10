María Fernanda Cabal volvió a criticar a Gustavo Petro: “El mayor interés de los progresistas es controlar la política monetaria”

La senadora del Centro Democrático, supuestamente, lidera la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa

La senadora María Fernanda Cabal no deja de lanzar duros comentarios contra los anuncios del presidente Gustavo Petro. En las últimas horas se unió a los cuestionamientos que se ganó el jefe de Estado por su arremetida contra el Banco de la República, al que cuestionó por el aumento a las tasas de interés en el país y la inflación que reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

En su cuenta de Twitter, donde es común que envíe sus críticas al Gobierno nacional, la congresista uribista aseguró que el primer mandatario estaría atentando contra la independencia que el emisario ha tenido desde su creación y le dejó un consejo: “Llevamos 30 años de independencia de la banca central. Petro no debe cuestionar ni ejercer presión sobre decisiones de Banco de la República”, trinó Cabal.

Así mismo, culpó a los políticos de izquierda, en este caso el presidente colombiano, de querer supuestamente adueñarse de los fondos de las entidades de un Estado y, con ello, le dejó otro duro sablazo.

“El mayor interés de los progresistas es controlar la política monetaria, para llevarla a la emisión. Como han hecho ya todos sus amigos”, señaló María Fernanda Cabal.

Cabal / Twitter

El cuestionamiento de la senadora del Centro Democrático se dio por la férrea reacción del presidente Petro a que el Banco de la República subiera, días atrás, las tasas de interés a un 10 por ciento, una de las más altas en 14 años en Colombia. Según el emisario, esto se hacía con el fin de detener la inflación en el país. Sin embargo, este miércoles, el Dane reveló que la inflación en la nación, para el mes de septiembre, subió al 11 por ciento, la más alta en 11 años.

A través de seis mensajes cortos en un hilo en Twitter, Petro emitió un pronunciamiento al respecto: “El precio de los alimentos sigue jalonando el ritmo inflacionario de Colombia; esta vez menos por la inflación internacional, más por las inundaciones. Servicios de energía disminuyen su impacto. ¿Sirve subir la tasa de interés para contener la inflación?: No”, expresó el presidente en referencia a una información de las cifras de inflación reportadas por el Dane.

En otra publicación, Petro escribió que el aumento de la tasa de interés solo “traslada” la problemática económica mundial -que se vive con temor a una recesión- a la economía de Colombia.

“El ascenso de la tasa de interés interna, a la que se opuso el ministro de hacienda, pero contó con el respaldo de la totalidad de la junta directiva de Banco de la República solo trasladará la recesión mundial a la economía colombiana”, escribió el presidente.

Esos comentarios causaron no solo la reacción de María Fernanda Cabal, sino de otros internautas como la concejala por Bogotá, Diana Daigo, que también es el del Centro Democrático y le dejó este cuestionamiento al presidente: “Las peores propuestas son las que Petro si parece insistir en cumplir. Gustavo Petro insiste en atentar contra la independencia del Banco de la República. Presidente, ya no está en campaña ya no le queda bien seguir intentando gobernar desde Twitter”, señaló la cabildante uribista.

Aunque el anuncio del mandatario dio bastante de qué hablar hubo quienes lo respaldaron, como la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, que hace parte de su bancada oficialista en el Congreso: “Pilas a este anuncio que hace el Presidente Gustavo Petro. Subir las tasas de interés no ayuda en nada para mitigar la inflación, por el contrario están llevando a Colombia hacia la recesión. ¿Qué estará pensando el Banco de la República? Duro golpe al bolsillo de la gente”, señaló la congresista en un trino.

SEGUIR LEYENDO: