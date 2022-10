Imagen de archivo de Jesús Santrich. Colprensa

De acuerdo a lo que ordenó un juez federal de Nueva York, Estados Unidos, se deberá confirmar los informes de muerte de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, uno de las cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’, grupo disidente de las Farc.

Así como lo informó el periodista Joshua Goodman, corresponsal de la agencia Associated Press, a través de su cuenta de Twitter, indicó que el juez dio un plazo de cuatro días para que aclaren el casos del líder del grupo armado ante la fiscalía estadounidense. Las sospechas sobre la muerte del narcotraficante fue lo que llevó al juez federal emitiera la orden.

Se presume que podría ser un hipotético “montaje” para encubrir la dictadura de Nicolás Maduro, como algunos aseguran que fue a causa de un intercambio del régimen para rescatar a miliatres venezolanos secuestrados. Por esos mismos días también hubo dos muertes de cabecillas del grupo armado colombiano.

Jueza de Estados Unidos pidió certificar si Jesús Santrich realmente está muerto. Foto: Twitter @APjoshgoodman

Cabe mencionar que, el caso Santrich según informó el domingo 21 de noviembre del 2021 el director de noticias de La FM, Luis Carlos Vélez, el excabecilla de la Segunda Marquetalia seguiría con vida.

“Santrich estaría vivo. Dos altas fuentes de EEUU y Colombia le aseguran la @lafm que tienen dudas sobre la muerte del narcotraficante. Los dineros de la recompensa estarían congelados”, expresó mediante su cuenta de Twitter. Esta información generó revuelo en la opinión pública, sobretodo teniendo en cuenta que existen vacíos y especulaciones sobre su muerte.

Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático, fue uno de los que se pronunció al respecto, y solicitó que se reanuden las investigaciones del caso. “Nada raro que el mafioso y narcoterrorista de las Farc, ‘Jesús Santrich’, siga vivo, muchos criminales fingen su muerte para que no los persigan más. Que las autoridades nacionales y extranjeras reactiven operaciones y recompensas”, expresó en su Twitter.

La presunta foto del cadáver de Santrich:

El 10 de julio del año pasado, la revista Semana dio a conocer la que sería la prueba reina sobre la muerte de Santrich. Se trata de una fotografía que habría sido tomada minutos después de que el exguerrillero fuera abatido, presuntamente, por mercenarios o un comando armando que todavía no ha logrado ser identificado. Allí se puede observar el cuerpo envuelto entre prendas militares, una bufanda verde, y sangre en la cara producto de múltiples heridas.

Una fuente de origen venezolana le confirmó a dicho medio que el delincuente, quien en su momento fue expulsado de la Justicia Especial para la Paz (JEP), se movilizaba en un vehículo por una trocha en Venezuela cuando fue abordado por desconocidos, que lo atacaron a él y sus seis escoltas con fusiles, granadas y explosivos. De hecho, se asegura que la ofensiva duró muy poco y que el automotor terminó destrozado.

Frente a esta fotografía el presidente Iván Duque señaló que Santrich murió en “esa ley de los bandidos, peleándose entre ellos por plata y por coca”. No obstante, pese a sus palabras, no hubo una confirmación oficial por parte de las Fuerzas Militares ni del régimen venezolano. Incluso, el presidente interino, Juan Guaidó, llegó a criticar que Nicolás Maduro no se haya manifestado al respecto: “La dictadura entrega nuestro territorio, no han hablado de la muerte y protección a Santrich y tampoco del paradero de (Iván) Márquez”.

Hay que resaltar que, este viernes 9 de septiembre el Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años de cárcel al exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Carlos Bermeo.

Tras confirmar el sentido de fallo condenatorio contra el exfiscal acusado por aceptar sobornos para frenar la extradición del entonces exguerrillero de las extintas Farc, Jesús Santrich, que fue emitido la semana pasada, el exfuncionario deberá pagar 96 meses en establecimiento carcelario.

Esta pena deberá ser purgada en una cárcel debido a que al exfiscal de la JEP no se le dio ningún subrogado penal.

Aunque inicialmente Carlos Bermeo fue señalado por la Fiscalía General de la Nación por tres delitos, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió por dos: concierto para delinquir y tráfico de influencias. La condena de ocho años de cárcel para el exfiscal de la JEP responde al delito de cohecho propio.

