$10 millones de recompensa por información para dar con los autores de la masacre en Soledad (Atlántico)

Imagen de referencia de la escena del crimen de una masacre. Foto: EFE/Ernesto Guzmán Jr.

En la noche del domingo, en inmediaciones del arroyo que se ubica en la calle 58 con carrera 22 A, del barrio Villa Ketanga, en Soledad (Atlántico) se reportó el múltiple homicidio de tres hombres, lo que provocó que en la alcaldía de este municipio de la zona metropolitana de Barranquilla ofrecieran un compensación económica por información que permita dar con los responsables de esta nueva masacre en el país.

“La idea es capturar a las personas que cometieron esta situación. (Se) está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para (...) que nos informen y posibiliten la captura de estas personas que desafortunadamente cometieron este triple asesinato en (...) nuestro ente territorial”, anunció Rodolfo Ucrós, el mandatario municipal, tras un consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo con las autoridades del municipio.

El funcionario, además, indicó que esto era un revés en la seguridad de esa población del Caribe, ya que la cifra de muertes violentas tuvo un destacado descenso en septiembre.

“Las cifras de homicidio en el municipio han venido disminuyendo de manera significativa, teniendo así 21 días sin homicidios en el mes de septiembre; con un 63% de mejora en comparación con el mes de septiembre del año 2021 (sic)”, afirmó.

Mientras que el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Óscar Daza, se comprometió a establecer las circunstancias en las que se perpetró el múltiple homicidio.

“Nos comprometemos con toda la ciudadanía como siempre lo hemos hecho a seguir en esas investigaciones y a dar el esclarecimiento en el menor tiempo posible”, agregó el oficial.

En el periódico regional El Heraldo indicaron que la masacre se perpetró hacia las 10:35 de la noche del domingo, cuando las víctimas fueron baleadas por dos hombres que se movilizaban en un motocarro.

Las personas que fallecieron tras el ataque fueron identificadas como Luis Lara Mendoza, de 41 años; Breiner Cervantes Barrios, de 20, y José Luis Domínguez González, de 22 según reseñaron en el diario barranquillero.

En la información preliminar que obtuvieron en ese medio de comunicación indicaron que los fallecidos habían estado consumiendo licor en el lugar en el que fueron ultimados, junto a un pequeño puente peatonal.

“Nosotros estábamos encerrados y sentimos una sola detonación, yo me iba a levantar de la silla y mi esposa me dijo que no lo hiciera, porque eso era un tiro de mecha. Como por todos lados había ruido de picó nos quedamos encerrados, pero 10 minutos después nos asomamos y vimos que mi cuñado era uno de los que estaba ahí”, narró a ese medio de comunicación José Venera, quien es familiar de una de las personas asesinadas.

Entre tanto en la emisora RCN Radio consultaron con la Policía sobre las primeras hipótesis acerca de la razones por las que se perpetró el triple homicidio, quienes afirmaron que el indicio más fuerte es que se trató de un ajuste de cuentas entre miembros de bandas que se dedican al expendio de estupefacientes en el municipio.

“Al parecer dos de los occisos se dedicaban a la venta de estupefacientes en el sector donde ocurrieron los hechos... Los victimarios habrían corrido por un arroyo, donde posteriormente fueron recogidos al parecer por un motocarro”, señalaron los uniformados.

Agregaron los uniformados que en esa zona del área metropolitana de Barranquilla delinque la estructura criminal de Los Costeños.

SEGUIR LEYENDO: