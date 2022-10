Le devolvieron los seis millones: estudiante de Santa Marta contó como recuperó el dinero que había transferido por equivocación

En la imagen, Carlos Hernández García, el hombre que se quedó con la millonaria suma de dinero de José David Barras. Foto: archivo particular

El 30 de julio de 2022 fue la fecha que le cambió la vida a José David Barras, un joven samario que, por error, le consignó una millonaria suma de dinero a un exfuncionario de la Gobernación del Magdalena que no había querido devolverle el monto con el que joven planeaba irse a cursar una maestría en Italia.

Según el relato del joven, tras egresar de la Universidad del Magdalena, aplicó a una beca de maestría en Italia y, para su sorpresa, la ganó. Para cumplir su sueño, ahorró durante un tiempo para reunir 6.300.000 pesos para costearse sus gastos de visado y tiquetes aéreos, pero pero, por un error, le transfirió la suma de dinero a otra persona.

“Estos recursos económicos son los esfuerzos de ahorro de todo un año para estudiar una maestría en Italia, dado que por alcanzar ciertos requisitos me gané una beca en una Universidad muy prestigiosa de ese país. Soy una persona de pocos recursos y gran parte de ese dinero lo había estado ahorrando de mi trabajo”, contó el joven a través de su cuenta de Facebook.

En la misma red social, José David relató que, al darse cuenta del error, a través de la entidad bancaria con la que realizó la consignación logró dar con la identidad de la persona a la que le había transferido la suma erróneamente: Carlos Andrés Hernández García, quien resultó ser un exfuncionario de la gobernación del Magdalena que, en la actualidad, funge como gerente de un hospital.

<b>Le volvió el alma al cuerpo: el gerente del hospital le devolvió el dinero</b>

El joven recibió una excelente noticia para continuar trabajando por sus sueños, pues el joven samario usó sus redes sociales para contar que finalmente el recurso económico se lo retornó en su totalidad el gerente del hospital que recibió en su cuenta la jugosa suma.

“Con este nuevo mensaje quiero informar a todos los medios y personas que han seguido mi caso que el señor Carlos Andrés Hernández García ha realizado la devolución de la totalidad del dinero que le consigné por error a su cuenta de ahorros”, escribió José David Barras.

El joven también le agradeció a la gente que se solidarizó con él durante este tiempo y ejerció presión para que pudiera recuperar el dinero que durante un año ahorró para costear un viaje a Italia donde obtuvo su tan esperada beca de maestría.”Lograr este resultado es una muestra del poder que tienen las redes sociales cuando se utilizan en causas sociales”, expresó emocionado el samario.

No podia creer todo lo que había pasado y dijo: “Agradezco toda esa ayuda manera personal y desinteresada en todo este inconveniente y también a las que me siguen apoyando en mi proceso de recolección de recursos. Cada aporte que han realizado me acerca cada vez más a cumplir mi sueño”.

Finalmente, José David pidió que cesaran los ataques hacia el hombre que recibió la transferencia por error: “Espero que con esta publicación puedan cesar los ataques virtuales que el señor Carlos menciona que ha sido víctima, a modo de cerrar este inconveniente de una mejor manera”.

SEGUIR LEYENDO: