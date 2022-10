Todo listo para el regreso de Barcú, un espacio para el arte, la moda, la fiesta y la cultura

Para esta nueva edición de Barcú regresa su ya tradicional sección Spotlights, la plataforma de artistas independientes que este año tendrá dos exposiciones: Statements y Relatos de tierra y sanación. Ambas exposiciones contaron con un trabajo curatorial de alto nivel bajo la dirección de expertos del Reino Unido, España y Colombia. Foto: Barcú.

Desde hace ya algunos años octubre se ha posicionado como el mes de las artes en Bogotá. Distintas ferias, exposiciones y actividades culturales configuran una variada y diversa programación para que propios y turistas puedan acercarse a las artes plásticas y conocer los nuevos discursos estéticos.

Una de las ferias que ya calienta motores es Barcú, que regresa al barrio La Candelaria y vuelve cargada de novedades para compartir con el público capitalino diferentes expresiones artísticas, incluida la transformación que vivió el mundo en estos meses de cuarentena, reflexiones y cambios.

Del 25 al 30 de octubre, la nueva edición de Barcú convocará a los amantes del arte, bajo el lema “Mejor juntos”, para que vivan una experiencia cultural diferente, especial e impactante.

Para esta nueva edición de Barcú regresa su ya tradicional sección Spotlights, la plataforma de artistas independientes que este año tendrá dos exposiciones: Statements y Relatos de tierra y sanación. Ambas exposiciones contaron con un trabajo curatorial de alto nivel bajo la dirección de expertos del Reino Unido, España y Colombia.

Vale señalar que Statements recopila las obras de siete mujeres: Andrea Alkalay (Argentina), Matilde Amigo (Chile), Ana Isabel Diez (Colombia), Juliana Ríos Martínez (Colombia), Mari Claudia García Ruiz (Cuba), Dania González Sanabria (Cuba) y Camila Villalobos Gálvez (México).

Mientras que en Relatos de tierra y sanación se exhibirán los trabajos de los ganadores del Premio Spotlights 2021: James Campo (Popayán); Andrea Infante (Bogotá); Jean Lucumí (Cali) y Yazmín Muñoz (Totoró, Cauca) y que además participaron en una residencia virtual con los curadores de la Universidad de Navarra (España).

Infobae Colombia habló con Camilo Montaño, codirector de Barcú, sobre las novedades que trae la feria este año.

¿Cómo fue diseñar y consolidar esta nueva edición de Barcú?

Eso ha sido un proceso realmente muy enriquecedor. Maravilloso. Este año quisimos acercarnos mucho más a nuestros artistas y hemos buscado crear proyectos curados de manera independiente para exhibir en la feria. Me explico. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que hicimos de la mano de Amalgama, que es una fundación londinense que promueve artistas mujeres latinoamericanas. Trabajando con ellas hicimos una convocatoria por toda América Latina y escogimos las mejores siete artistas que se presentaron. Ellas van a tener un espacio en Barcú este año.

Adicionalmente, en pandemia hicimos una convocatoria con 15 curadores regionales en todo el país, en la que se presentaron 35 artistas y cuatro de ellos terminaron haciendo una residencia artística virtual con la Universidad de Navarra, durante todo el año pasado. Esa residencia artística, el resultado, va a ser presentado en Barcú este año.

¿Hábleme del proyecto que tienen con el artista internacional invitado a esta edición?

También tenemos un proyecto, el proyecto principal, con un artista norteamericano que se llama Aaron Fowler, de St. Louis, Missouri. Él viene de una comunidad con muchos retos, en donde había drogadicción, en donde había habitantes de calle, en donde había prostitución y él, dentro de su obra tiene mucho de lo que ha sentido y de lo que vio en su comunidad.

Aaron Fowler, el artista estadounidense invitado especial a Barcú. Foto: Barcú.

Entonces en Colombia y en Bogotá quisimos hacer un proyecto en el barrio Santa Fe, que es un barrio que tiene retos similares, es un barrio que tiene muchos problemas que se ven hoy en las sociedades modernas.

Encontramos en Santa Fe una mujer maravillosa que se llama Diamantina Arcoiris, una diseñadora de moda, su hermano fue habitante de calle y murió en unas circunstancias muy trágicas y creó una fundación que se llama Amor Real, esa fundación le enseña a habitantes de calle el oficio de pedrería y de bordado e incorpora ese oficio dentro de sus colecciones.

Diamantina Arcoiris es diseñadora y creadora de la Fundación AMOR REAL, en la que trabaja en sus diseños artísticos con habitantes de calle, trabajadoras sexuales, población trans, desplazados y migrantes, a quienes les enseña técnicas textiles como el bordado. Foto: Barcú.

Diamantina se ganó el premio Prince Klauss que da los Países Bajos y está haciendo un proyecto colaborativo con Aaron Fowler y Esteban Cortázar se sumó a este proyecto hace ya algunos meses y están trabajando juntos en algo que va a ser realmente especial y que vamos a mostrar en Barcú. Entonces, va a haber una combinación de artes plásticas y moda en este espacio en el centro histórico.

El reconocido diseñador colombiano 🇨🇴 Esteban Cortázar llega a Barcú para sorprender e impactar La Candelaria con lo mejor de su arte, expresado en prendas y diseños únicos y maravillosos. Foto: Barcú.

Después de varias exitosas ediciones Barcú regresa una vez más a La Candelaria, ¿cuál es la importancia del barrio para la feria?

Para nosotros el centro histórico es donde nace Bogotá. Es el barrio más lindo e insignia, no solo de Bogotá sino de Colombia. Y muchas veces encontramos que la gente está buscando una excusa para no ir a La Candelaria, que es muy frío, que está muy lejos. Cualquier razón que uno pueda pensar. Y cuando encontramos la gente en La Candelaria todo el mundo dice, vea, qué belleza La Candelaria. Porque sí, es una belleza, pero siempre lo es. Lo que pasa es que la gente no se toma la molestia de ir. Entonces nos hemos puesto en la tarea, a través del arte y la cultura, ser uno de los agentes de transformación y tratar de volver a llevar a la gente a nuestro centro histórico.

¿Qué diferenciará a Barcú de las demás ferias de arte que habrá en octubre en Bogotá?

La diferencia principal es que uno va a una feria de arte porque le gusta el arte, pero tú puedes llegar a Barcú porque te gusta la música, porque te gusta un performance, porque te gusta cualquier otra manifestación del arte y de pronto te encuentras en un espacio rodeado de arte y entiendes que hay algo que te conecta, que hay una fibra que te llama y de esa manera, con esa fusión buscamos crear nuevas audiencias para las artes.

Hoy vas a Barcú y seguramente mañana, después de ir a Barcú, vas a querer ir a ARTBO y vas a querer ir a todas las ferias y untarte de cultura.

