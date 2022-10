“Nunca imaginé esto, quisiera que estuvieras aquí”: la carta del boxeador José Muñoz, tras el fallecimiento de su amigo Luis Quiñones

Quiñones falleció luego de permanecer cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Luis Quiñones buscó quedarse con el título nacional en la categoría de las 140 libras wélter junior, el pasado 24 de septiembre, sin embargo, la muerte se atravesó en el camino de este destacado deportista. Tras su fallecimiento, el boxeador José Muñoz, con quien sostuvo el último combate, se pronunció con una sentida carta y lamentó la partida de su amigo y compañero.

El barranquillero José Muñoz fue quien noqueó a Quiñones, pues ambos disputaban en título en la lona del coliseo Elías Chegwin, empero, más allá de la competencia; ambos deportistas compartían un sueño y estaban unidos por un mismo sentimiento. En la misiva, el pugilista sostuvo:

“A la memoria de mi amigo Luis Quiñones; nunca imaginé este momento, porque siempre abrigue la esperanza de que pudiera superar esta difícil situación, lastimosamente no fue así y aunque sé que ahora estás con Dios, quisiera que estuvieras aquí, junto a tu familia y todos los que te conocimos”.

Demostrando su dolor, el boxeador aseguró que los próximos meses serán difíciles, pidiéndole a su amigo que lo guíe en el camino y le brinde la fortaleza necesaria para superar las barreras que puedan atravesarse, destacando que buscará cumplir el sueño que algún momento compartieron ambos.

“Quizá, nadie alcanza dimensionar el dolor que me genera tu partida, sé que vendrán tiempos difíciles y por eso, desde mi corazón te pido que me ayudes y me guíes en este difícil camino, mi compañero, mi amigo, te prometo que serás mi motivación para seguir adelante y lograr mis sueños, esos mismos que durante mucho tiempo compartimos”, puntualizó.

El barranquillero abrió su corazón y le envió las respectivas condolencias a la familia del extinto boxeador, además de pedirle fortaleza a Dios y recordar a Luis Quiñones como un guerrero que siempre lo acompañará en todas sus batallas.

“A la familia Quiñones, le extiendo todo mi cariño y consideración en este momento tan duro, tan difícil, sepan que cuentan con mi apoyo y el de mi familia incondicionalmente. Desde lo más profundo de mi corazón, deseo que Dios les fortalezca y bendiga eternamente, estarás en mi mente y en mi corazón Luis. Hasta pronto Guerrero”.

Carta de José Muñoz sobre el fallecimiento de Luis Quiñones.

Duelo en el deporte nacional

Quiñones permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica General del Norte de Barranquilla durante los últimos cinco días, no obstante, no logró superar su más importante batalla. Frente a su partida, la Federación Colombiana de Boxeo aseguró que, el fallecimiento del barranqueño se habría dado sobre la media noche de este jueves 29 de septiembre, pues previamente los galenos declararon la muerte cerebral del boxeador.

“Expresamos nuestras condolencias a la familia del Boxeador Luis Quiñónes quien desafortunadamente falleció a la media noche del jueves, después de haber sido declarado con muerte cerebral, pantallita perdió su combate más duro, rogamos a Dios por su alma, el deporte está de luto”.

A su vez, el Ministerio del Deporte resaltó la importancia del santanderano en el deporte nacional, pues tras su llegada a Barranquilla se convirtió en una importante apuesta para el desarrollo del boxeo en el país. Enviando un sentido mensaje de condolencia y pésame a la familia de Quiñones.

“Dedicación, determinación, esfuerzo y lucha. Luis Andrés Quiñones representó, por lo alto, los valores del deportista colombiano. Hoy lamentamos su partida y nos unimos al dolor de su familia que es el de todo un país”, comentaron desde dicha cartera.

