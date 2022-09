Quién es Óscar Murillo, colombiano incluido entre las cien personas más influyentes del mundo según la revista Time

En la imagen, el artista vallecaucano, Óscar Murillo. Foto: The New York Times

En su listado más reciente de las 100 personas más influyentes del mundo (100Time Next 2022), la revista Time incluyó a dos afrocolombianos que destacan por sus iniciativas en temas como la política, el medio ambiente y el arte. Además de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, fue incluido en la lista Óscar Murillo, el pintor y activista vallecaucano.

Uno de los motivos que dio la revista para seleccionar a este artista plástico en esta exclusiva lista es el premio Turner que tiene en su haber. Ese galardón se entrega cada año a un artista visual o plástico nacido en el Reino Unido o que esté radicado allí —como Murillo, que nació en el municipio de La Paila en 1986 y vive en Inglaterra desde los diez años—. Con el premio Turner se entrega un estipendio de 25 mil libras esterlinas, así como reconocimientos de 5 mil libras a los otros tres candidatos del año.

La particularidad del premio Turner recibido por Murillo es que en la edición 2019 no hubo finalistas: fueron seleccionados cuatro candidatos que no se conocían entre sí antes de su nominación. No obstante, los cuatro se dieron cuenta de que su arte perseguía objetivos similares, de modo que decidieron unirse en un colectivo para recibir el galardón conjuntamente y entregar un mensaje de solidaridad y comunidad. El jurado honró esa decisión.

Murillo ha recibido títulos académicos de la Royal College of Art de Londres y de la Universidad de Westminster. Una característica de sus pinturas es su gran tamaño, además de la combinación de técnicas que imprime cierta emotividad. Los temas de sus piezas abordan temas como la fuerza laboral, la migración, la globalización y el comercio. En una entrevista que concedió en 2020 al diario The New York Times, el artista describió su trabajo como “un detonador social (...) Es una manera de infiltrarme en ese sistema”

Además de las pinturas, Murillo también ha creado instalaciones de técnicas y elementos combinados: entre otras cosas, lienzos negros drapeados, esculturas que parecen de piedra formadas de maíz y barro, y marcos de cama. Dichas instalaciones ocurren en entornos inusuales, como escuelas e iglesias. Un curador de la galería de arte mexicana Kurimanzutto señaló que, con estas instalaciones, el vallecaucano busca compartir reflexiones sobre la sociedad contemporánea.

Una de esas instalaciones es el proyecto de largo aliento Frequencies, con el que se ha fijado un lienzo en blanco sobre los pupitres de más de 100 mil estudiantes de educación básica —y ya tiene en su poder 40 mil de ellos—. En ellos podían escribir, dibujar o hacer marcas a voluntad.

Las obras de Murillo han llegado a ser exhibidas en Seúl (Corea del Sur); Los Ángeles (Estados Unidos), y Hamburgo (Alemania). “Sí, su obra es relativamente cara, pero también está anclada en la explotación del trabajo en los mercados mundiales (...) Llama la atención a través de sus materiales y su proceso de trabajo”, comentó la escritora de arte, Linda Yablonsky, en el mismo artículo del New York Times.

Por estos días, según la revista Time, Murillo se encuentra trabajando en Venecia (Italia) en una nueva exposición nombrada ‘A Storm Is Blowing From Paradise’, la cual cuenta con lienzos decorados por niños de diversas zonas del mundo: Brasil, Japón, Sudáfrica, entre otras.

