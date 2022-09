Confirman muerte del boxeador colombiano Luis Quiñones

Quiñones fue intervenido por un coágulo detectado en su cerebro el pasado 24 de septiembre, por lo que fue puesto en coma inducido durante los últimos días.

El mundo del deporte colombiano se encuentra consternado, esto, tras confirmarse la muerte del boxeador Luis Quiñones; quien permanecía internado en estado crítico tras un combate que sostuvo en la lona el pasado sábado 24 de septiembre. Si bien, esta información fue confirmada por el hermano del deportista a través de su cuenta de Facebook, la clínica en donde estaba siendo atendido, aún no emite un parte oficial.

Leonardo Guzmán demostró su dolor en redes sociales, destacando que la partida de su hermano dejaba un gran dolor en toda la familia, recordando con cariño el apodo del fallecido boxeador; a quien con cariño llamaba ‘Cabeza’.

“Cabeza como me decías y yo te decía, me has dejado un vacío enorme y a papá y mamá y hermana y hermano, vuela alto, ahora ya estás vestido de lino fino junto al padre celestial a quien tanto amabas y adorabas acá en la tierra, ahora estás allá junto a él, nos vemos pronto cabeza. Luis Quiñones”, sostuvo Leonardo Quiñones Guzmán.

El hermano del boxeador Luis Quiñones confirma su fallecimiento.

NOTICIA EN DESARROLLO...

