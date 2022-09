Contraloría abre investigación por contrato de teléfonos fijos por 3,5 millones de pesos

Foto: captura Google maps

La Contraloría Delegada Sectorial de Salud ordenó una auditoría especial para conocer en detalle lo sucedido en el proceso contractual entre la Secretaría de Salud de Bogotá y el contratista Comfinagros S.A., por los presuntos sobrecostos para adquirir teléfonos fijos para las cuatro subredes de la ciudad, pagando 3′479.323 millones por unidad.

Según denunció la concejala del Partido Liberal María Victoria Vargas, los teléfonos no costarían más de 196.350 pesos. La emisora W Radio informó que aunque el contrato mencionado se firmó para adquirir 500 unidades, solamente se entregaron 360, pero la Secretaría de Salud ya dio la orden para devolverlas por medio de un acta firmada el 26 de septiembre. Los demás teléfonos que están pendientes por ser entregados no serán recibidos.

La entidad aseguró que el dinero por los teléfonos no se pagó y que se están adelantando las investigaciones para determinar que ocurrió. Alejandro Gómez López, secretario de Salud, dijo en un debate de control político en el Concejo de Bogotá que la firma de ese contrato la permitió un funcionario encargado que lo remplazó, mientras que él estuvo ausente por unos días. Por eso, indicó, se está trabajando para fortalecer los controles al interior de la entidad.

Adicionalmente, la Secretaría de Salud recordó que la investigación por estos hechos inició en julio de este año, cuando se encontraron irregularidades en la entrega de los aparatos, y que posteriormente se inició un proceso de control interno disciplinario antes de remitir el caso a la oficina de asesoría jurídica, que una vez recolectó toda la información pertinente radicó la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los sobrecostos denunciados se evidencian en el Contrato de Comisión No. 3123046 /2021, cuyo fin era adquirir equipos de cómputo, digiturnos, computadores portátiles y teléfonos IP. Mediante la Resolución 1133 del 08 de junio de 2022, firmada por el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

El valor en total habría sido de 1.774.454.730 millones de pesos, cuando el valor comercial de los teléfonos es de 100.138.500 millones. “Estos teléfonos en el mercado, con la misma referencia, me costaron $ 196.350. Estos aparatos, señor secretario de la misma marca y referencia que compró el Fondo Financiero Distrital de Salud”, dijo la concejal Vargas en plenaria del Concejo. Esto quiere decir que el sobrecosto fue de 1.672 %.

Por su parte, el secretario de Salud aseguró que: “Unos teléfonos en los que detectamos a través de uno de los contratos que se hicieron con la bolsa mercantil, que había unos teléfonos con unos precios que no correspondía a los precios del mercado. Inmediatamente, nos dimos cuenta de esa circunstancia la Secretaría Distrital de Salud, lo primero que hizo fue dar la orden de no pago. No hemos pagado un peso por la ejecución de ese contrato”.

Según aseguró la emisora W Radio, el contrato se firmó el 21 de diciembre de 2021 y del 10 al 21 de junio de 2022 se empezaron a repartir 100 teléfonos en la subred Centro Oriente de la Secretaría. La Subdirección de bienes revisó el inventario el 18 de julio y pudo constatar en efecto los sobrecostos.

