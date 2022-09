Ciclistas pidieron perdón por lavar las llantas de sus bicicletas con las aguas de una fuente natural del Páramo del Sumapaz

Estas son algunas de las imágenes captadas por los visitantes a esta zona natural, las cuales fueron evidencia de la práctica negativa realizada en el parque natural. Foto Captura

Algunos usurarios de las redes sociales estallaron al presenciar las historias de algunos amantes al ciclismo, que el pasado 25 de septiembre captaron imágenes y videos del momento en que lavaron las ruedas de sus llantas en una importante fuente hídrica del páramo de Sumapaz.

Este acto indignó a más de un cibernauta y fue denunciado ante varias autoridades competentes. Asimismo, varios habitantes de la localidad de Usme reportaron la rodada que se estaba presentado en el páramo, como una actividad prohibida.

Cabe recordar que a finales de junio, la Alcaldía Mayor de Bogotá público que: “el Parque Nacional Natural de Sumapaz no tiene vocación turística, es decir, no tiene permitido el acceso al público, tampoco se pueden realizar acciones de ecoturismo, esto debido a su fragilidad, por su nivel de conservación y porque la capacidad de carga no está permitida”.

Frente a este suceso, Parques Nacionales Naturales emitió un boletín de prensa rechazando las acciones invasivas al ecosistema del Sumapaz por parte de estos turistas, a los que señaló de irresponsables. Además, recalcó que esta zona está cerrada para actividades ecoturistas tales como: paseos por los senderos y sus fuentes hídricas, lo que incluye la manipulación de estas aguas para el mantenimiento de bicicletas o cualquier tipo de bien material.

“El parque Nacional Natural Sumapaz protege el páramo más grande del mundo, el cual presenta una fábrica de agua muy importante para el país. Acciones irresponsables en las fuentes de agua del Parque Nacional Natural Sumapaz y su zona de páramos pone en riesgo a la calidad del agua que consumen muchos municipios del centro del país”, resaltaron en el comunicado.

El Parque Nacional Natural Sumapaz añadió que en esta zona no está autorizando ninguna actividad asociada al turismo dentro de su jurisdicción, promovida por operadores turísticos. Foto Captura

Ante este hecho, William Andrés Herrera Pabón, ingeniero ambiental de la Alcaldía local de Sumapaz, habló de lo sucedido el pasado domingo, recalcando que debido a la ubicación y accesibilidad del páramo, la fragilidad ambiental que se presenta en esta zona puede generar un impacto ambiental negativo, a la fauna y flora que existe en este ecosistema.

Por otra parte, la empresa fabricante de las bicicletas captadas en las redes sociales y responsable directa de la actividad de rodamiento que se realizó en esta zona del páramo asumió la responsabilidad del hecho a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

“El grupo visitante asume la responsabilidad de la acción y evalúa con los entes de la preservación, un posible impacto ambiental, así como la forma de resarcir algún efecto negativo, en el caso de haberlo, en este ecosistema. Vale la pena aclarar que entendemos lo inadecuado del acceso y de lavar las bicicletas; sin embargo, informamos que no ingresó a la fuente de agua, ningún tipo de elemento nocivo (detergente y/o grasa) ”, resaltan en el comunicado.

Asimismo, una de las ciclistas implicadas en el hecho publicó un video el miércoles 28 de septiembre reconociendo el error y justificando que en ningún momento hizo uso de algún químico que afectara el ecosistema al momento de lavar las llantas de las bicicletas.

A continuación, declaraciones de la joven ciclista sobre lo acontecido en el páramo del Sumapaz:

La joven hizo una reflexión sobre el impacto de sus actos en esta zona del país

Finalmente, desde la página de Facebook de Usme.com.co, se dio a conocer que los ciclistas que ingresaron a esta zona del páramo y publicaron las fotos de sus bicicletas en las zonas de vegetación y en las fuentes agua para el uso de esta, deberán realizar trabajo social y actividades pedagógicas en el área protegida, según las medidas establecidas por el Parque Nacional Natural Sumapaz.

