Shaarza Moriel, la colombiana que encendió los rumores de la ruptura de Anuel AA y Yailín, la más viral

Desde junio de este año los rumores de la ruptura entre Anuel AA y Yailín, la más viral, comenzaron a rondar las redes sociales, por cuenta de las publicaciones que realizaba cada uno en las que no se veían juntos, como al darle rienda suelta a su relación. Asimismo, por esa misma fecha se conoció una publicación en la que el boricua confirmó que había contraído matrimonio con la dominicana.

Posteriormente, se comenzó a especular de un posible embarazo de la cantante, así como de presuntos casos de infidelidad de parte del intérprete de La Jeepeta y Secreto. Y es que han sido varias las mujeres que han afirmado en algún momento, a través de sus redes sociales, que han tenido encuentros con el artista mientras él ya estaba en una unión con Yailín.

La más reciente publicación de la dominicana daba a entender que su relación va viendo en popa con Anuel AA, luego de que fuertes rumores en distintos portales de entretenimiento que la había abandonado por otra mujer. En ese momento, Yailín compartió la postal de un ramo de rosas rojas que llegó a su vivienda con la leyenda: “Te amo. De parte de: AA”, y junto a esto un pequeño texto que decía: “Las pongo a hablar de mí”.

Recientemente, se conoció de un presunto nuevo caso de infidelidad de parte del artista con una colombiana que realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en la que hizo una contundente revelación en lo que respecta a su relación con el puertorriqueño. Según la joven, ella no fue la culpable del distanciamiento entre Anuel y Yailín.

“Aquí nadie se robó a nadie. Él vino solo y en segunda, yo no sé ustedes qué andan inventando. Que yo me voy a casar, que el anillo y yo ni por cerca, parce. Ustedes se pasan, que el anillo que no sé qué”, dijo Moriel. Además, señaló que le dejó muy claro al artista que solamente le interesaba su amistad, pues de ahí en adelante lo que se hablara serían puros inventos.

Y agregó: “Yo lo que les puedo decir ahorita para que quede claro, es que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero. Y eso que yo no lo busco. Me busca, porque si tú me buscas…”, señaló la joven. Adicionalmente, en la publicación se ve a la supuesta mujer al lado del artista al interior de un lujoso Lamborghini, sin embargo, hay quienes aseguran que esa publicación es de Yailín, ya que ella apareció en uno muy similar.

A continuación, la publicación en la que supuestamente una colombiana estaría saliendo con Anuel AA:

La colombiana habría compartido unas imágenes al interior del Lamborghini de Anuel AA

Fascinado por las colombianas

En medio de tantas especulaciones que rodean a la pareja, son varias las mujeres con las que se ha empezado a vincular al rapero puertorriqueño y una de ellas es colombiana. En esta oportunidad, se trata de la influenciadora Sharon Zamora, una joven que ha ganado una gran cantidad de seguidores gracias a las fotos que suele colgar en redes sociales ligera de ropa y que, en días recientes, ha sumado más miembros a su comunidad al subir una historia con quien parece ser Anuel AA.

En la imágenes se alcanza a ver un par de sombras caminando en una playa, mientras que luego de eso la pareja se da un beso.

“Si supieran con quién y en dónde”, fueron las controvertidas palabras que la mujer eligió para agregar como descripción a su historia.

Además, Zamora ya había compartido unas fotos junto a un hombre al que intenta ocultarle su rostro, pero que dejan en evidencia unos tatuajes muy parecidos a los de Anuel, en el cuello y en la cara; mientras que, posteriormente, publicó un video en el que se muestra sobre el escenario mientras él está en un show.

