María Fernanda Cabal habló de su época escolar y de por qué la expulsaron de un colegio: “Siempre fui buena estudiante”

La senadora del Centro Democrático aseguró que fue buena estudiante, no vaga. Foto: Colprensa

La congresista María Fernanda Cabal no solo es reconocida por su lucha política de derecha, como militante del partido Centro Democrático, sino también por su carácter fuerte y poco filtro a la hora de condenar aquellas opiniones con las que no está de acuerdo. Recientemente, en una entrevista la senadora reveló algunos detalles de su vida estudiantil que pocas personas conocían, como que fue expulsada de un colegio.

Cabal es especialmente recordada por su frase “estudien, vagos”, dirigida a los jóvenes universitarios que participaban en las marchas del Paro Nacional en 2018 exigiendo un mayor presupuesto para la educación superior pública en el país. Para la senadora uribista, en ese momento, los manifestantes debían esforzarse por estudiar y no utilizar las jornadas de protesta como ‘excusa’ para faltar a clase.

Sin embargo, lo que se conoció en su reciente entrevista con Caracol Radio es que la senadora Cabal tampoco tuvo un muy buen comportamiento en sus colegios, razón por la que pasó por varios en la ciudad. De hecho, la pregunta que le hizo el periodista del programa ‘La Luciérnaga’ sobre su tiempo escolar hacía referencia a si fue buena estudiante o vaga.

María Fernanda Cabal manifestó que “siempre fui buena estudiante, en mi casa hubo mucha cultura general, pero odié la institución escolar y la detesto”. Las palabras de la senadora sorprendieron al público que la escuchaba, pero la caleña reveló que el colegio, en su época, fue una experiencia bastante desagradable para ella y, en sus propias palabras, ‘castrador’.

Reveló que sufrió ‘bullying’ en su época escolar, pero lo que hacía peor la experiencia era que estos ataques venían de los mismos maestros que criticaban su apariencia. “Siempre había una frase agresiva del profesor, donde la forma de educar era haciéndote quedar en ridículo con los demás compañeros”, recordó la senadora al señalar que en su niñez tenía el cabello rizado y era deportista.

María Fernanda Cabal | FOTO: Colprensa

La congresista señaló que esas primeras experiencias se dieron en un colegio que quedaba muy cerca de su casa, en la capital del Valle del Cauca, pero como en ese solo había hasta quinto de primaria, cuando inició su formación de bachiller tuvo que pasarse al colegio de sus hermanas el Liceo Benalcázar. Este es el colegio femenino más famoso de Cali, reconocido por su alta calidad educativa; sin embargo, Cabal lo recuerda como “trágico”.

“Era un colegio muy exigente, me dieron una buena ortografía, pero me parecía tenaz”, señaló la senadora recordado que uno de los peores momentos era cuando la rectora de la institución llegaba a entregar las notas. Según reveló sólo duró hasta primero de bachillerato, pues no conseguía pasar un apartado de las calificaciones que tenía que ver con su forma de comportarse y sus ‘modales’, pues siempre alguna compañera revelaba sus travesuras.

Entonces a María Fernanda Cabal la pasaron al colegio Sagrado Corazón de Jesús un colegio que, según recuerda la senadora urivista, “fue otra tragedia”. Cabal dejó claro que nunca tuvo que repetir ningún año, pues su odio por las instituciones hacían que ella misma se exigiera no durar más de lo necesario en ellos, su deseo por graduarse era más grande.

En este segundo colegio religioso de alta calidad la senadora reveló que sufrió a causa de las monjas, a quienes describió como seres “crueles”. En ese momento, los periodistas del programa de humor señalaron que la senadora no debió ser una joven fácil de manejar y que, seguramente, por su carácter es que las monjas fueron duras con ella, pero Cabal recalcó que su comportamiento nunca fue de mala estudiante.

“Yo me portaba bien, yo no era terrible. Yo hacía lo que me daba la gana, pero por debajo de cuerda”, aseguró. A pesar de su buen comportamiento, Cabal fue expulsada al año de ingresar a esa institución; pero señaló que fue culpa de una de sus compañeras.

Según la senadora, su compañera padecía una tragedia familiar y se escapó de casa, entonces ella la acogió en su vivienda, lo que hizo que las monjas las expulsaran a las dos. Entonces la senadora fue a parar a un colegio ‘popular’, llamado Nuestra Señora de la Gracia, en el que señaló que fue muy feliz porque no había presión social.

La senadora concluyó su intervención señalando que su problema con la institución educativa es que “el maestro es un juez y cuando usted no tiene a dónde apelar, se siente dramáticamente frustrado. A usted lo condenaba y juzgaba el maestro, y usted siempre perdía aunque tuviera la razón”.

SEGUIR LEYENDO: