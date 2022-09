Concejal de Medellín criticó a una de sus colegas por defender a los trans: ”El feminista defiende a las féminas”

Concejal González Villa

Un debate sobre género y movimientos sociales se tomó la discusión de la venta de UNE en el Concejo de Medellín. La intervención del concejal Julio Enrique González Villa, del Centro Democrático, se hizo viral por asegurar que defender los derechos de la población trans era ser “homofóbico”.

El Concejo de la capital antioqueña se encontraba en plenaria para debatir el proyecto de Acuerdo 101-2022 Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales, pero la discusión se tornó hacia otro tema completamente diferente que no correspondía a la agenda de la sesión.

En este debate interviene también la solicitud del alcalde Daniel Quintero para que el cabildo autorice la venta de las acciones de UNE que tiene EPM, para apropiar recursos, según dijo, para destinarlos para el mantenimiento de quebradas y de la malla vial de la ciudad.

El proyecto está enredado y la administración metropolitana insiste en lograrlo, pese a la oposición que ha despertado. En medio del debate, la concejala Dora Cecilia Saldarriaga del movimiento feminista Estamos Listas, solicitó al presidente Lucas Cañas Jaramillo que autorice unos cupos para que ingresen trabajadores de la empresa, quienes han dicho que no han sido escuchados en el debate.

La solicitud no cayó en gracia del concejal González Villa, quien señaló que el debate se debe realizar con “cabeza fría, no al calor de una barra interesada”, e incluso dijo que algunas de esas barras serían pagadas por actores que buscarían intervenir en la decisión del Concejo.

Incluso, el concejal uribista despertó la molestia del presidente del Concejo al decir que en la corporación hacía falta aplicar el reglamento, porque cuando una barra del público hace ruido o interrumpe la discusión debe ser retirada del recinto, pero Jaramillo “no es capaz de hacerlo”. El presidente tomó la palabra y le contestó: “Usted no sabe de lo que yo soy capaz”.

Allí tomó nuevamente la palabra la concejala Saldarriaga quien cuestionó a González porque según ella, cuando ha habido barras anti derechos que la han insultado por defender proyectos en favor de la población LGBTIQ+ no ha pedido que se aplique el reglamento.

“Qué boleta que no pueda venir aquí la gente. Sea serio, usted se acomoda mucho con el reglamento, muy santanderista, que busque el derecho para acomodarse, eso da vergüenza. Yo creo que uno tiene que tener criterio. Es muy acomodado señor Julio. Si pide seriedad, vuélvase también serio. Hay que tener carácter también para decir cuál es su posición y no acomodarse”, le dijo Saldarriaga.

Ella ya ha sostenido encontrones con el concejal González, e incluso rememoró una ocasión en la que el cabildante se declaró feminista y ella le contestó: “No sea tan ligero porque no le da para defender los derechos de las mujeres”. Razón por la que el concejal solicitó una réplica.

“El pleno de los concejales merecen respeto, pero aquí la concejala Dora pues dice que le da pereza escucharme. Pues le podrá dar pereza, pero a mí me eligieron para que me escuche quién sea y me parece una falta de respeto que se vaya para su despacho”, apuntó González porque la cabildante de Estamos Listas decidió irse del recinto, según dijo después, “para no escuchar las incoherencias” de su compañero.

“Yo represento un electorado, así como ella representa un electorado. Le reclamo a ella públicamente, que dice ser feminista, porque se refirió a mí como feminista. Si defiende a los trans, ¿eso es ser feminista? Ella defiende a todo el mundo, entonces no es feminista, porque el feminista defiende a las féminas, a la mujer por encima de todo. Ella lo que es es homofóbica, eso es lo que es ella”, sostuvo el concejal.

El video de la intervención se ha hecho viral en redes sociales, tanto por quienes se han burlado de las definiciones imprecisas del concejal con los términos. Como de quiénes señalan que se trata de la difusión de un discurso violento al excluir a las mujeres trans de la defensa de sus derechos bajo las banderas del feminismo.

