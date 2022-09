Habla hermana del boxeador Luis Quiñones, en coma tras ser noqueado en combate

Quiñones fue intervenido por un coágulo detectado en su cerebro el pasado 24 de septiembre, por lo que fue puesto en coma inducido, en espera de su recuperación

Luis Quiñones sigue con pronóstico reservado y en estado de coma inducido, luego de la pelea que disputó el pasado 24 de septiembre contra José Muñoz por el título nacional de las 140 libras en el Coliseo Elias Chegwin de Barranquilla, en un combate avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El pugilista santandereano se encuentra internado en la Clínica General del Norte de la capital del Atlántico, lugar al que fue trasladado luego de que presentara signos de daño neurológico como consecuencia del combate, de acuerdo con lo expresado por el entrenador Miguel Ñato Guzmán al diario El País.

Mientras se esperan nuevas noticias del estado de salud de Quiñones, su hermana Mayra Alejandra habló en el programa de Caracol Radio 6AM Hoy por Hoy sobre el estado de salud en el que se encuentra el boxeador. Dijo que el estado de su hermano continúa como ‘reservado’, pero sus síntomas se encuentran estables. Acto seguido, la hermana del boxeador aclaró a la opinión pública que este se encuentra bajo un coma inducido tras la intervención quirúrgica en la que sacaron un coágulo de su cerebro. Asimismo, descartó que se tratara de un diagnóstico de muerte cerebral, pidiendo respeto por la situación que atraviesa toda su familia y que no continuaran con las especulaciones alrededor de la salud del deportista.

Ante la pregunta de los tiempos de recuperación, Mayra dijo lo siguiente:

“Cuando cumpla las 48 horas empiezan a bajarle el sedante para que empiece a responder por sí solo. Es lo único que sabemos (...) Yo sé que mi hermano está peleando la guerra, y nosotros también”

La entrevista que duró unos cuatro minutos terminó con la pregunta de si José Muñoz, el rival de Quiñones en ese combate, se había puesto en contacto con ellos.

“Lo que le diga es mentira. El muchacho se encuentra muy alterado porque era compañero de mi hermano, se siente muy mal. No lo culpamos ni nada porque esto es un deporte. En cualquier momento se ve, y él no tiene la culpa de nada. Ojalá me esté escuchando y si, nos gustaría que viniera. Que no tenga miedo. No tenemos nada en contra de él”

Quiñones ingresó a la Clínica General del Norte el 24 de septiembre con un “deterioro neurológico producto de un trauma craneoencefálico por contusiones traumáticas craneales” de acuerdo con lo explicado por el centro médico en el primer parte de la salud del boxeador.

También reportaron que el pugilista presentaba “somnolencia progresiva, obnubilación” y que de momento no responde a los estímulos de reanimación de los médicos. Sin embargo, la Clínica se encargó de aclarar que, por ahora, no se puede determinar una evolución en el estado de salud de Quiñones, hasta que no se haya superado el estado de evaluación para comenzar a probar el estado neurológico del paciente. Hasta entonces, seguirá en estado de valoración por parte del pabellón de neurocirugía.

