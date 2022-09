Jorge Bermúdez se cansó de las críticas de Carlos Antonio Vélez a la selección Colombia: “Que lo echen a él”

Jorge Bermúdez criticó con dureza a Carlos Antonio Vélez por sus constantes comentarios negativos de algunos jugadores de la selección Colombia. Imagen: El Parche del Fútbol y Win Sports.

El inicio de la etapa ‘Néstor Lorenzo’ en la selección Colombia con el partido amistoso ante Guatemala desató bastantes comentarios no solo sobre el juego que reflejó el equipo dentro del campo, sino también sobre los jugadores mismos, que para algunos, luego del fracaso monumental de no haber clasificado al mundial, nunca debieron regresar a las convocatorias futuras del equipo.

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, fue uno de los principales actores que impulsó este tipo de comentarios, especialmente con el regreso de James Rodríguez al combinado nacional. Vélez recalcó en que el mediocampista no debía haber sido llamado, más aún teniendo en cuenta que no estaba jugando y que ya hay otros jugadores ‘pidiendo pista’ con mejor estado.

Durante el espacio de uno de los programas deportivos de Antena 2, el periodista afirmó que lo único que esto impulsa es que se legitiman y reivindican las malas prácticas en el nuevo seleccionado:

“Me dio asco esa convocatoria...reivindicar los malos hábitos, las malas conductas de haber sacado un técnico e hipotecado...Tuvieron falta de carácter y actitud. Entonces llamar a esos era legitimar esas prácticas. Desde hace mucho el fútbol colombiano está pidiendo una renovación. Claro que la hay. Dos o tres por puesto”

Las palabras de Carlos Antonio fueron de tal revuelo que llegaron a los oídos de otro de los periodistas reconocidos del país, Jorge Bermúdez. En su canal de Youtube, “El Parche del Fútbol”, Bermúdez le dejó un ‘recado’ a su colega luego de la victoria de Colombia por 4-1 ante Guatemala.

Le puede interesar: Luis Díaz hace parte de los rostros más importantes del Liverpool en los nuevos murales del Anfield

Dentro del análisis que hizo del encuentro, destacó la participación de aquellos jugadores que llevan varios años con la selección y que firmaron un buen rendimiento en el césped, como lo fue el caso de James Rodríguez. Sobre las constantes críticas a los jugadores, el periodista afirmó que primero deben echar a Vélez de la selección:

“Porque un tipo se la pasa diciendo todos los días a las 6 de la mañana, ‘el dios del fútbol Vélez’, que hay que echar a todo el mundo. Que primero lo echen a él....es el que patrocina a los dirigentes de la Federación Colombiana e incluso apunta que es el ‘jefe de prensa’ de los dirigentes, al que primero tendrían que echar de la Selección es a él”

Cabe rescatar que estas críticas hacia Vélez no llegaron sueltas de algún argumento. Dentro de sus comentarios sobre la convocatoria de jugadores ‘antiguos’ en la selección, Bermúdez precisó que el punto inicial para que Lorenzo no vuelva a llamarlos es si cometen algún tipo de error en el nuevo ciclo, pero que por el momento no existe razón para que no estén presentes en la plantilla:

“Cuando estos cometan defecadas, que el tipo (Lorenzo) tenga los pantalones bien puestos para sacarlos del equipo nacional, pero de entrada no puede”

Quien no logró ser defendido como James fue el extremo Juan Guillermo Cuadrado que ante Guatemala nuevamente estuvo bastante desconectado del juego, no logró conectar con la pelota constantemente y los únicos acercamientos al arco contrario fueron por medio de centros que en contadas ocasiones llegaron al receptor.

El de Necoclí es uno de los que está constantemente en el ojo del huracán por sus recientes actuaciones con la selección y es de los jugadores principales que piden que no vuelva a la Tricolor.

SEGUIR LEYENDO: