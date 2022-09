“Este festival llena un espacio importante que no existe en el país”: Héctor Buitrago, de Aterciopelados, habla del ‘Cordillera’

Hector Buitrago y Andrea Echeverri

El pasado mes de junio llegó a la escena cultural colombiana un nuevo y emocionante anuncio musical. En un mismo cartel, los nombres de legendarias bandas y artistas del rock latinoamericano como Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes y Draco Rosa daban luces del que sería uno de los eventos más esperados del año: el festival Cordillera. A tan solo horas de que los primeros acordes hagan retumbar el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Infobae habló con Héctor Buitrago, integrante de la clásica agrupación nacional Aterciopelados.

En su charla con este portal informativo, el artista detrás de temas como ‘Florecita rockera’ y ‘Bolero Falaz’ entregó detalles de la que será su participación en este encuentro artístico y de lo que significa para el género al que representa la creación de un espacio como este. Es de tener en cuenta que el festival Cordillera estará activo los próximos 24 y 25 de septiembre.

Infobae: Esta es la primera edición del festival Cordillera. A pesar de llevar años en la industria, ¿Cómo asumen ustedes, como banda, las primeras veces?

Héctor Buitrago: Bueno, nosotros, como Aterciopelados, a través de nuestra historia, hemos tenido que abrir muchas puertas, entonces, bastantes veces hemos participado en varios eventos que se han hecho por primera vez. Recordemos que en los 90 no había una escena del Rock en Colombia. Prácticamente todo lo que pasaba era nuevo, era siempre una constante primera vez, por ejemplo, la primera edición de Rock al Parque, y los demás primeros conciertos qué se hicieron en determinados espacios. Fuimos el primer grupo colombiano que tocó en varios lugares por primera vez.

También cuento con otras primeras veces, como la primera vez que nos nominaron a un Grammy. Esas cosas han sido siempre parte de la historia nuestra, y de alguna manera lo hemos asumido, es más, ya después de muchos años se ha convertido también en una tarea. Tuvimos que abrir espacios que le hacen a bien rock en Colombia. En ese momento no tenía un infraestructura, entonces tuvimos que guerrearla y lucharla.

Aterciopelados con Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo

Infobae: Iniciaron a labrar un camino...

Héctor Buitrago: Sí, creo que la música colombiana hoy en día tiene un gran alcance y una gran visibilidad con todas esas puertas que se han abierto desde los años 90 entonces bueno, ahora tenemos este nuevo reto con este festival dedicado a la música de los noventas, a la época dorada del rock en español. Con todos esos grupos con los que hemos tocado, con los que hemos compartido espacios y hemos construido, entre todos, este camino del rock latino.

Infobae: ¿Cómo ven este festival?

Héctor Buitrago: Es un festival que tiene un propósito más positivo desde el punto de vista ecológico. En estos días estuve en un evento de siembra de árboles en Villa Pinzón, en la cuenca alta del río Bogotá. Ya son festivales que tienen ese sentido ecológico. Justamente, esto tiene también que ver con campañas que abren las puertas, por primera vez, a temas de los que empezamos hablar desde hace 20 años.

Este festival le va a dar un nuevo aire y una nueva escena al rock en español. Un impulso. Sabemos que el rock no es un género masivo en esta época, pero tiene muchos fanáticos. Hay muchos jóvenes que no tienen idea, es decir, identifican los nombres de los grupos, pero no los han oído muy bien, entonces que aparezcan estos festivales para mantener el espíritu del rock latinoamericano vivo es emocionante. Lo pone a sonar y a moverse.

Infobae: Eso se ve reflejado en el cartel de artistas, ¿no?

Héctor Buitrago: Sí, es un cartel en dónde encontramos nombres de yo creo que incluye a varios de los que han venido trabajando de los noventas para acá, y tal vez un poco después. Hay algunos artistas nuevos, otros emergentes, pero también hacen parte de esta movida que se llama rock latino. En los noventa, me acuerdo mucho, había grupos latinoamericanos que cantaban en inglés, entonces, era el momento y el espacio para atreverse a hacer las cosas de manera autodidáctica.

Hacíamos cosas muy propias, escribíamos canciones contando de dónde veníamos, quiénes éramos, explorábamos nuestra idiosincrasia, nuestra identidad. Todos los grupos que están ahí lo han hecho, desde su propio espacio, por eso están dónde están. Café Tacuba, Caifanes, Draco Rosa, cada uno tiene un mensaje puesto de una manera muy auténtica y mi personal.

Foto: Colprensa

Infobae: Al final, esa misma tarea de seguir la autenticidad hace que sean artistas considerados ‘clásicos’. ¿cómo se convierte alguien o algo en ‘clásico?

Héctor Buitrago: Bueno, la mayoría son clásicos porque hacen eso. Componen y escriben canciones que tienen una identidad. Son canciones que están buscando decir algo, ahora bien, luego viene la magia de que esas canciones logran conectar con muchas personas y se vuelven canciones que tienen éxito. Luego se transforman en clásicos. Básicamente es porque cada uno de estos grupos y sus canciones tienen una apuesta creatividad de autenticidad y una emoción que se carga de honestidad.

Infobae: Vienen de hacer giras internacionales, en conciertos y festivales, ¿Cómo ven la escena musical en el país en cuanto a este tipo de eventos?

Héctor Buitrago: Ahora, después de la pandemia, hay un momento de efervescencia. Hay bastantes festivales, también conciertos. Hay una cantidad impresionante de artistas que están llegando a Colombia, y no solamente Colombia, justo acabamos de llegar de España, y también pasaba lo mismo. Como estuvimos dos años fuera de circulación, la gente en las casas, nosotros sin poder tocar, hay un regreso masivo a los escenarios. Todos queremos tocar, la gente quiere participar, asistir, bailar, cantar. En España, por ejemplo, se quedaron cortos por la cantidad de festivales que hay al mismo tiempo.

Es un momento muy especial en el cual, espero, nos demos cuenta de todos esos detalles, porque tampoco podemos saturar. Este festival (Cordillera) llena un espacio importante qué no existe en el país. Lo más cercano es Rock al Parque, o el Jamming, que desafortunadamente ya no está en la escena, pero este festival tiene unas características muy especiales que lo hacen único.

Foto: Festival Cordillera

Infobae: Para ustedes como artistas, y en un espacio en el que se va a celebrar su género, ¿qué significa el regreso?

Héctor Buitrago:

Afortunadamente en Colombia hay una escena de festivales grandísima. Retomando la pregunta anterior, hay muchos festivales en ciudades intermedias y en pueblos. También tuvimos la oportunidad de estar en Tuluá, en Palmira, en diferentes lugares al interior del país, y es emocionante encontrar grupos emergentes. Vimos que la escena del festival es muy chévere, cada vez crece más, se profesionaliza más. Cada vez hay más apoyo del Estado, de gobernaciones, de alcaldías. La propuesta está muy bien porque, de alguna manera, se va activando la cultura y la música en todos los territorios.

Ahora, después de dos años, para los músicos y para todos es muy emocionante volver. Todos tenemos muchas ganas, y por eso hemos tomado tan emotivamente los últimos conciertos. Tanto el público como nosotros estamos muy agradecidos. Sentimos incluso más que antes, agradecemos las posibilidades más que antes. Todos hemos sentido eso.





