“Es algo irrespetuoso e irresponsable, no corresponde a la realidad”, Juan Camilo Restrepo por las declaraciones de Petro

Juan Camilo Restrepo, alto Comisionado para la Paz.

En la mañana de esta sábado, Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para la paz del gobierno de Iván Duque, habló sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su sucesor y su mandato, de ser el supuesto responsable de la creación de las disidencias de las Farc.

El duro señalamiento del primer mandatario se dio en la noche de este jueves 22 de septiembre, en una entrevista que concedió a Noticias Caracol, donde se refirió a los diálogos que están adelantando los emisarios de su gobierno con los actuales grupos subversivos, entre ellos las disidencias.

Por su parte, en diálogos con el programa Mañanas Blu, Restrepo señaló que, “las declaraciones que hizo el presidente Petro sobre el gobierno y liderazgo de Iván duque es algo irrespetuoso e irresponsable, no corresponde a la realidad y esas afirmaciones no dicen nada del trabajo que hicimos para garantizar la seguridad y para fortalecer el proceso de paz. Nosotros recibimos un país con una paz imperfecta e incluso algunas personas ya estaban involucradas al narcotráfico como ‘Gentil Duarte’”, indicó.

“Nuestro Gobierno nunca consagró, ni hizo negociación con grupos narcotraficantes, ni les dio estatus político a las disidencias de las Farc o al Clan del Golfo. Desde el Gobierno están dando ideas a medias, le están mintiendo al pueblo colombiano y e incumpliendo la institucionalidad del Estado”, aseguró el alto comisionado para el medio mencionado desde el proceso de paz total que implementa el nuevo gobierno.

Por otro lado, el presidente de Indepaz, Camilo González Posso, se hizo referencia al anuncio de las disidencias de las Farc de no atacar a la Fuerza Pública. “El que no ataquen y no maten policías y soldados puede ayudar muchísimo, pero por supuesto que tienen que ser vigilados, la credibilidad del proceso depende de que eso se sostenga”, pronunció.

Asimismo, González explicó que la propuesta del gobierno de Petro para un proceso de paz está sujeto a un proceso que involucra a toda la sociedad. “De igual forma, está la vigilancia de todos los sectores sociales de Colombia. La credibilidad del proceso de paz se trata de que ese cese al fuego se sostenga. Es un proceso difícil pero la sociedad colombiana debe darse la oportunidad de hacerlo”, añadió.

Hay que tener en cuenta que, las afirmaciones del jefe de Estado en contra de su sucesor se dio en respuesta a la pregunta que le hizo Juan Roberto Vargas, director de ese noticiero; “¿Cómo el nuevo Gobierno se va a sentar con las disidencias de las Farc que traicionaron ese acuerdo de paz?”. A ello, Petro también aseguró que la excusa de la guerra hizo que se cimentara el conflicto armado y por ello hoy habían grupos residuales como la Segunda Marquetalia: “El objetivo era reconstruir las FARC armada para que siguiera existiendo la excusa de la guerra. No lo hicieron sino parcialmente. Entramparon, hicieron trampas”, agregó.

Además, de alguna forma, el mandatario de los colombianos justificó que alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, traicionaron lo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc debido al presunto entrampamiento que se habría gestado desde la Fiscalía General de la Nación, dirigida en ese entonces por Néstor Humberto Martínez.

Específicamente, a lo que el presidente se refiere es a que el exfiscal Martínez habría gestado un plan desde la Fiscalía para que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos, le encontraran un cargamento de coca a Santrich y así se lograra su extradición.

