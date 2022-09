La Liendra detrás de una lámina de Cristiano Ronaldo para su álbum Panini: así fue el reto que le impuso un seguidor

La Liendra, influenciador colombiano. Foto: Instagram @la_liendraa

El Mundial de Qatar 2022 inicia el próximo 20 de noviembre y, mientras dicha fecha se cumple, los fanáticos del fútbol empezaron a enfocarse en llenar el famoso y tradicional álbum Panini, uno de estos aficionados fue La Liendra. Sin embargo, el creador de contenido comenzó a llenar el álbum tras aceptar un particular reto propuesto por uno de sus tantos seguidores.

¿De qué se trató? Pues bien, a las redes sociales del quindiano el usauario en cuestión le pidió hacer lo siguiente: “Liendra, lo reto a que encuentra la lámina de Cristiano Ronaldo, no puede parar de abrir sobres hasta que la encuentre”. Vale recordar que, en múltiples oportunidades el influenciador colombiano ha dado cuenta de su fanatismo y admiración por el futbolista portugués.

De este modo, tras recibir el mencionado mensaje, Mauricio Gómez (nombre de pila del creador de contenido) expresó desde sus Historias de Instagram: “Hoy empezamos a llenar el álbum Panini y empecé con un reto que ustedes me pusieron, me dijeron: -No pare de destapar sobres hasta que encuentre a Cristiano Ronaldo- y ¡reto aceptado! Vamos a empezar con estas dos cajas, cada una tiene 104 sobres, ojalá aquí esté Cristiano porque cada una es como a 300 mil (pesos colombianos) esperemos que lo encontremos...”

La Liendra y el reto que le impuso un seguidor para encontrar la lámina de Cristiano Ronaldo del álbum Panini

Así las cosas, La Liendra se grabó abriendo sobre tras sobre, al prinicipio comentó: “¿Ustedes se imaginan donde me salga el Bicho en el primer sobre?”, sin embargo, sus deseos no se hicieron realidad ni con el primer paquete de láminas, ni con el segundo, el tercero, el décimo... Incluso, después de abiertos varios sobres el influeciador dio muestra del gran número de láminas que ya había descubierto sin todavía encontrar a su ídolo deportivo, pero cuando menos se lo esperaba, Cristiano Ronaldo apareció y, por supuesto, su alegría fue más que evidente.

Aquí el video de lo compartido por La Liendra en sus intentos por encontrar la lámina de Cristiano Ronaldo para el álbum Panini:

Como tema aparte, vale mencionar que otra figura de las redes sociales que se dio a la tarea de llenar el álbum del Mundial de Qatar 2022, fue Jhoan López, quien se gastó “un platal” en terminarlo: su inversión superó los dos millones de pesos.

La Liendra sobre su exnovia Luisa Castro: “No he vuelto a saber nada de ella, pero espero que esté bien”

Ya mucho ha llovido desde que La Liendra y Luisa Castro rompieron su relación sentimental, para ser más precisos, los creadores de contenido terminaron en el año 2020. Actualmente, el quindiano sale con Dani Duke, quien también se desempeña como influenciadora. Sin embargo, hasta el día de hoy algunos de los seguidores de Mauricio Gómez siguen manteniendo vivo el interés por saber qué piensa sobre su expareja.

Entonces, durante los recientes días La Liendra abrió la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram bajo el título de “¿Qué piensas y cómo te cae? Famosos”; de esta forma le dio vía libre a sus fanáticos para que le pusieran sobre la mesa los nombres de diferentes figuras púiblicas y él, posteriormente, diría su opinión sobre ellos. Fue así que un usuario le hizo llegar el nombre de Luisa Castro, su exnovia. Enseguida, el creador de contenido no tuvo ningún reparo en brindar su opinión sobre la influenciadora. Aquí el video en el que el quindiano habla de dicho tema:

La Liendra dice lo que piensa de su exnovia, Luisa Castro, y otros famosos

