Andrés Escobar fue llamado a juicio por usar arma de fuego contra manifestantes en el paro nacional de 2021

En la foto, Andrés Escobar, militante del Centro Democrático que usó un arma de fuego contra manifestantes en el paro nacional de 2021 en Cali. FOTO: archivo

Este martes 20 de septiembre la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Andrés Escobar, conocido por ser captado usando un arma de fuego contra manifestantes en Cali durante el paro nacional de 2021. Junto a él, fueron citados otros tres civiles (Francisco y Juan Antonio Córdoba García, y Diego León Quiroz) y 12 policías por su participación en estas manifestaciones, pues sobre ellos cursan investigaciones por el uso de armamento contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta.

De acuerdo con la entidad, los uniformados y los civiles fueron citados para presentarse en la audiencia de acusación programada para el 25 de enero de 2023. Asimismo, tendrán que asistir los días 27 y 28 de febrero de ese mismo año a la diligencia preparatoria previa al juicio que los comparecientes tendrán que enfrentar.

Sumado a eso, Cuestión Pública dio a conocer, tras una petición de información elevada al ente de control, que Escobar será acusado de tres delitos: usurpación de funciones públicas, amenaza agravada y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. Por otra parte, Quiroz Arroyave, los Córdoba García y Andrés Felipe Chicaiza serán acusados de empleo o lanzamiento de sustancias y usurpación de funciones públicas.

Para el abogado Mauricio Urquijo, si el fiscal del caso ya radicó el escrito de acusación ante un juzgado de Cali es porque tiene los elementos probatorios necesarios para ir a juicio y salir victorioso, tal y como lo indicó también al medio citado, quien dio a conocer que, luego de una conversación con el abogado de Andrés Escobar, afirmó que su cliente habría muerto. Sin embargo, en Medicina Legal no hay registros de que eso sea cierto.

Vale indicar que, con respecto al imputado, manifestó hace varias semanas que en el último mes ha sido víctima de varios atentados en su contra, lo que lo habría obligado a cambiar de residencia. En el primero de estos atentados, según Escobar, dos hombres lanzaron al parecer una granada artesanal a la vivienda donde se encontraba, sin dejar a ninguna persona herida tras la detonación.

“Quiero manifestar y poner en conocimiento que fui objeto de tres atentados en el mes de agosto. Atacaron mi lugar de residencia y ya hay unas investigaciones en curso para dar con los autores de estos actos de terrorismo. Me vi obligado a abandonar mi lugar de residencia y no estar más allí”, indicó en un video que fue entregado La W.

Además, aseguró que hasta la fecha ha instaurado 50 denuncias por lesiones personales, actos de terrorismo, amenazas y hasta hurtos, pero que hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta de las autoridades. “Estas personas no le temen a nada, yo he recibido hasta panfletos donde me dicen que soy objetivo militar, ya he colocado más de 50 denuncias”, dijo el empresario caleño.

En ese sentido, añadió que “ya he adelantado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y espero que haya una respuesta proactiva por parte del Estado para garantizar mi vida y de las personas que habitan mi unidad residencial”.

