Iván Cepeda respondió a los enemigos de la “Paz total” y los invitó a buscar la solución al problema del narcotráfico

El gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido dos meses al mando del país y varios de sus proyectos han sido duramente cuestionados por la oposición, incluso se está convocando una marcha el próximo 26 de septiembre para rechazar a algunas de sus reformas. Otras de las grandes quejas que tienen miembros de diferentes colectivos políticos es la denominada “Paz total”, la cual ha sido defendida a capa y espada por el congresista Iván Cepeda. Algunas de las críticas son debido a que estás podrían dejar en impunidad las acciones criminales de estas organizaciones en contra de la sociedad.

El senador Iván Cepeda, quien también preside la comisión de Paz y Posconflicto, ha argumentado en reiteradas ocasiones por qué considera esencial que se implementen diálogos de paz con los diferentes actores armados que se encuentran en conflicto en el país. El gobierno de Gustavo Petro ha realizado los primeros avances con el Ejército de Liberación Nacional y con las disidencias de las FARC, siendo estos últimos los más criticados, incluso no solo por miembros de la oposición como es el caso de Humberto de la Calle.

Hace algunos días el senador De la Calle manifestó su inconformismo por los acercamientos del gobierno con las disidencias de las FARC y argumentó que estos, " “Debo decir que no estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez, ellos tuvieron su oportunidad, yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento. Dos preguntas prácticas, ¿qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la Nueva Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana? y en segundo lugar, ¿quién nos garantiza que esta vez no vuelva incumplir, que falte a su palabra como lo hizo después de la firma del acuerdo?”.

A estos comentarios se suman, por ejemplo, los de las congresistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, así como los del excandidato presidencial Enrique Gómez, entre otros, quienes no ven con buenos ojos los eventuales diálogos de paz con las disidencias de las FARC. Han sido muchos los comentarios en contra de la denominada “Paz total”, razón por la que decidió enviarles un mensaje y afirmó que “ojala la energía” que se invierte en indagar sobre los grupos armados, se invirtiera en “debatir” la solución al narcotráfico.

“Ojalá la energía que se invierte en debatir si tal o cual grupo es o no narcotraficante, se invirtiera en debatir cuál es la solución al problema del narcotráfico.”, aseguró el senador del Pacto Histórico en sus redes sociales.

Recientemente también defendió la intención de alcanzar la “Paz total”, algo que cree es posible pese a que algunos afirman que esta es “muy arriesgada”, sin embargo, el senador fue contundente al manifestar que los “riesgos” los corren, “las comunidades que afrontan la muerte violenta”.

“Algunos dicen que la política de Paz Total “es muy arriesgada”. Riesgos son los que corren las comunidades que afrontan la muerte violenta. En el campo de la paz el único riesgo es no buscar la meta más ambiciosa y no hacer el máximo esfuerzo. No es momento de cálculos timoratos”, afirmó el congresista.

