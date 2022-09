Las críticas de Paloma Valencia a los posibles diálogos con las disidencias de las FARC: “Parece un chiste”

La senadora del Centro Democrático rechazó los diálogos con las Disidencias de las FARC. Foto: Colprensa - Camila Díaz

El acercamiento del gobierno de Gustavo Petro con las disidencias de las FARC no fue bien recibido por varias figuras políticas que rechazaron contundentemente estas reuniones y señalaron que los diálogos de paz con estos grupos subversivos podrían enviar un mensaje incorrecto a los criminales. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue una de las figuras de la oposición que se refirió a esta situación y afirmó que esto, “parece un chiste.

Estos comentarios surgen luego de que se conociera que el gobierno de Gustavo Petro tuvo un primer acercamiento con las disidencias de las FARC en el departamento del Caquetá; el grupo de gobierno fue comandado por el comisionado de Paz, Danilo Rueda, mientras que el grupo subversivo fue liderado por alias ‘Iván Mordisco’. Allí se pudieron establecer los primeros detalles para comenzar unos diálogos de Paz, además de que se habló de un posible cese al fuego multilateral.

El presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en Estados Unidos desarrollando su agenda política, se refirió a los resultados de esta reunión y aseguró que, “la paz siempre será criticada. No he escuchado, en algún momento de la historia de Colombia en donde yo haya podido ser parte, que no se critique la paz. Lo que más hay que criticar es la guerra, si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas estaremos construyendo una gran nación”.

También puede leer: “Eso sí es vivir sabroso”: Paloma Valencia se refirió a un posible diálogo de paz con Iván Márquez

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha sido una de las grandes líderes de la oposición al gobierno de Petro y ha cuestionado muchos de sus proyectos como la reforma tributaria y la denominada “Paz Total”. Sobre esta ha sido enfática en rechazar los diálogos de Paz con las disidencias de las FARC y asegura que esto envía un mensaje a la criminalidad.

“Lo de negociar con aquellos que despreciaron la primera negociación con las FARC porque prefirieron seguir en el narcotráfico, el terrorismo y asesinato; parece un chiste. El mensaje para la criminalidad es: se pueden rechazar negociaciones y en cualquier momento hay oportunidad”, aseguró la senadora en sus redes sociales.

Además hace algunos días ironizó sobre la posibilidad de que alias ‘Iván Márquez’ vuelva a ser jefe de negociaciones en unos eventuales diálogos de Paz, pues, él estuvo presente en el grupo que firmó los Acuerdos de la Habana. “¿Como es la cosa, Iván Márquez como jefe negociador de la Habana firma unos acuerdos, los incumple, vuelve al narcotráfico y matar colombianos y ahora tendrá una nueva negociación? Eso si es vivir sabroso”.

Esto le puede interesar: Centro Democrático propuso un nuevo impuesto para el salario de los congresistas

Paloma Valencia no es la única figura política que se ha mostrado en contra de los diálogos con las disidencias, el senador Humberto de la Calle también expresó su voz de rechazo a esta posibilidad. El congresista, quien fue uno de los jefes negociadores de los Acuerdos de la Habana, señaló que ahora estos grupos que no quisieron acogerse a este proceso de paz el único camino que les queda es el del sometimiento.

“Debo decir que no estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez, ellos tuvieron su oportunidad, yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento. Dos preguntas prácticas, ¿qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la Nueva Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana? y en segundo lugar, ¿quién nos garantiza que esta vez no vuelva incumplir, que falte a su palabra como lo hizo después de la firma del acuerdo?”, aseguró Humberto de la Calle.

SEGUIR LEYENDO: