El equipo de Nairo Quintana se aleja del descenso, a pesar de la ausencia del colombiano

Nairo Quintana se alista por estos días para correr el Campeonato Mundial de Ciclismo en la modalidad ruta con la Selección Colombia, mientras que su equipo, Arkea Samsic, sigue adelante con su objetivo de sumar puntos en la tabla de descensos UCI en donde han estado constantemente entre el riesgo de seguir en la segunda ronda y poder ser WorldTour.

Si bien el colombiano ha sido una de las fichas claves del equipo durante las últimas tres temporadas, de cara a conseguir importantes resultados tanto en carreras de un día y una semana, como en el Tour de Francia, única competencia que ha podido hacer desde que firmó contrato con los bretones del Arkea Samsic, también ha sido el punto de quiebre en este cierre de temporada con relación a los puntos, pues desde que se supo de la sanción emitida por la UCI por supuesto uso de Tramadol en el pasado Tour de Francia, el equipo tiene en juego 450 puntos que lo pondrían, con tranquilidad, en la máxima categoría del ciclismo mundial para la siguiente temporada.

La descalificación de Nairo de la pasada ronda francesa ha supuesto un duro golpe no solo para el corredor cafetero quien consiguió la sexta casilla de la general, siendo esta una de sus mejores presentaciones en los últimos años, sin embargo, también resulta ser un tremendo palazo para las aspiraciones del Arkea, pues para poder recuperar su lugar en el ranking, tendrá que Quintana ganar la apelación que hizo ante el Tribunal Arbitral del Deporte el pasado mes de agosto, razón por la cual no participó en la Vuelta a España, aún cuando no tiene prohibido estar en competencias.

No obstante, como no se pueden esperar a ver qué pasa con el caso del líder boyacense, la escuadra siguió el único camino que les va a dar el paso a la categoría más alta del ciclismo: lograr buenos resultados en las pruebas que quedan para este 2022, teniendo en cuenta que el calendario está a punto de terminar.

Los compañeros de Nairo han podido hacer 280 puntos en las más recientes competencias, logrando subir posiciones dentro del ranking, lo que los aleja del descenso para la temporada 2023. Todo estaría solucionado si Nairo demuestra su inocencia en la apelación ante el TAS, pero no hay que bajar la guardia, pues otros equipos como el EF Education EasyPost de Rigoberto Urán, el Israel Premier Tech y el Lotto Soudal estarían en medio de la disputa de algunos puntos para no caer a la segunda división, siendo el escenario más factible para el equipo de Israel, que le apostó a grandes objetivos con el cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome, pero que no ha logrado ser el mismo ciclista que ganó todo lo que corrió hasta hace tres temporadas tras su tremendo accidente.

Arkea Samsic ahora se ubica en la casilla número 15 y cuenta con 15.383 unidades, siendo solo superados por el Movistar Team que hasta hace poco estaba en riesgo de ser ProTeam, salvados por el segundo puesto en la Vuelta a España de Enric Mas y el triunfo de Gonzalo Serrano en el Tour de Britain.

Ranking UCI Septiembre, Arkea Samsic

