“Mujerzuela”: esta fue la respuesta de Sara Uribe a seguidor que la insultó en redes

Ser una figura pública y estar expuesto a las redes sociales es estar vulnerable para recibir todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. En el caso de Sara Uribe, son muchos los usuarios de estas plataformas que le expresan su cariño y admiración a través de respetuosos mensajes, sin embargo, también están aquellos que solo se dedican a insultar y ofender, como fue el caso más reciente.

Así las cosas, durante los recientes días a la presentadora colombiana le llegó el siguiente comentario a sus redes sociales: “Haciéndose la víctima cuando usted perfectamente sabía que estaba destruyendo un hogar. Es normal en mujerzuelas como usted. Deje de meterse con Pauleth, asiliconada”.

Sin embargo, la también empresaria lejos de borrar el comentario o simplemente bloquear a su autor, quiso responderle ampliamente.

“Voy a dejarte acá sin bloquearte y sin restringirte solo para que me veas triunfando, brillando, viviendo, amando, bailando, sin dolor en los huesos, caminando, con pelo y uñas largas, con mi hijo, ganando mi dinero y ganándolo muy bien y bastante que me pagan por mi trabajo. También para que veas cómo mis exs me quieren y me respetan y la relación que tengo con ellos, solo por eso te voy a dejar”, fueron sus primeras palabras ante la ofensa.

Posteriormente, la paisa resaltó que “con ser la reina de mi Jacobo y la reina de Dios, tengo y me basta”. Y, nuevamente, quiso hacer alarde de su éxito para dejar más que callado a la persona que la insultó.

“Besos amor, y eso que me cogió (emoticón de baño) y leyendo esto de chiripa porque hoy estaba haciendo un comercial de TV y la imagen de una marca que ama que siga siendo burda y original y, además, sin clase. Te dejo porque me voy a empacar mi maleta que mañana viajo fuera del país a grabar contenido con otra marca reconocida que me contrató”.

Vale mencionar que, actualmente Sara Uribe está de viaje en Buenos Aires, Argentina. Por otro lado, y para hacer algunas aclaraciones respecto del comentario negativo del usuario, Pauleth Pastrana es la actual pareja sentimental de Fredy Guarín, expareja de Uribe y padre de su hijo Jacobo.

Por otro lado, antes de Sara Uribe y Pauleth Pastrana, Guarín estuvo casado por aproximadamente 15 años con Andreina Fiallo; dicho matrimonio concluyó en 2017 tras rumores de inflidelidad del futbolista con Uribe.

Hijo de Sara Uribe reveló un chisme sobre la presentadora:

Son varias las publicaciones que Sara Uribe hace en conjunto con su pequeño hijo Jacobo Guarín, quien actualmente va por los tres años de edad. En agosto pasado, por ejemplo, la presentadora paisa compartió un video en el que el niño cuenta un chisme sobre ella.

De este modo, el lunes 15 de agosto la también empresaria compartió el mencionado clip que registra a Jacbo contando lo siguiente: “Les tengo un chisme, no me gusta. Come muchos dulces mi mamá, por la noche. Pero a mí no me deja comer dulces”.

Mientras el pequeño contaba este secreto sobre su madre, en el video se intercalaron imágenes de Sara Uribe comiendo bocadillo y otros dulces. A su vez, la modelo compartió el clip con una leyenda que dice: “Tan chismosito Jacobo, dizque contándoles mis chismes”, y no dejó por fuera su tradicional etiqueta de ‘LasAventurasDeJacobo’, la cual le agrega a todos los videos sobre su primogénito y único hijo hasta el momento.

El chisme que hijo de Sara Uribe contó sobre ella y enterneció a sus seguidores

