Esta es la historia del remplazo de Shakira, Clara Chía Marti, la nueva novia de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué son unas de las celebridades que gozan de un fuerte movimiento mediático por estos días, por cuenta de su separación. La pareja comenzó el proceso de divorcio desde hace algunos meses en los que se ha hablado de presuntas infidelidades por parte del zaguero catalán y una de ellas, la más sonada, con su actual pareja Clara Chía Marti, una joven de 23 años que se robó el corazón el español.

Según se rumora en medios de comunicación españoles, la relación lleva algunos meses de consolidada y otros afirman que la pareja apenas se está conociendo, pues son sus primeras salidas en público; de otra parte, dicen que la pareja llevaría saliendo desde comienzos de febrero a espaldas de Shakira.

“Esa relación está súper consolidada, mucha gente está diciendo: ‘Se están conociendo, son las primeras citas’ y no, llevan juntos, me dicen, que por lo menos desde principios de febrero, me dicen que Shakira era conocedora de esas supuestas infidelidades”, afirmó Adriana Dorronsoro en el programa El Verano.

Otro de los datos que dio a conocer el diario El Heraldo, la joven conoció al zaguero blaugrana mientras se desempeñaba en la empresa Kosmos, propiedad de Gerard Piqué y la cual se dedica a la organización de evento de gran magnitud; además, entre sus principales actividades están relacionadas a la cultura, ocio y los medios de comunicación.

Sin embargo, son varias las preguntas que surgen en torno a la relacionista pública, pues los seguidores de la intérprete de Día de enero y Waka Waka han comenzado a indagar más sobre los estudios que ha realizado Chía Marti, que hizo que el futbolista posara sus ojos en la hermosa joven.

Según informa el diario Prensa Libre, Clara Chía Marti estudio en prestigiosas instituciones educativas como La Escola Frederic Mistral y el Institut Escola Costa i Lloberay la Escola Lleó XIII, las cuales se han caracterizado por impartir clases personalizadas a las celebridades y deportistas de la élite catalana. Posteriormente, inició sus estudios universitarios en relaciones públicas y la organización de eventos en la Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona.

Finalizando sus estudios, hizo las pasantías en la empresa de organización de bodas Escriva´ Events, actividad por la que, según su círculo social más cercano, tiene una gran pasión y ha desarrollado su carrera en torno a esta. También, Clara Chía Marti cuenta con un alto perfil académico y se mueve en un círculo social bastante selecto, posicionándola en Barcelona como una de las mejores en el área de relaciones públicas.

Otra de las inquietudes que surgen en torno a esta tormentosa relación, tiene que ver con ¿cómo se conocieron Gerard Piqué y Clara Chía Marti?, por lo que el medio de comunicación Vanitatis, que sigue los pasos de las celebridades en España entregó un informe en el que indica que se conocieron mucho tiempo antes de que la joven entrara a trabajar en la empresa propiedad del futbolista.

Eso fue lo que indicaron fuentes cercanas a la pareja al mencionado medio. “Fue un flechazo inmediato”. Los comentarios que giran alrededor de esta relación son de todo tipo, por ejemplo, algunos medios de comunicación afirmaron que Shakira necesitó ayuda psicológica, ya que estaba devastada por la confirmación de la relación entre su expareja y Clara Chía.

También han afirmado que la joven de 23 años estaría embarazada o el rechazo que tuvo la barranquillera a su llegada de nuevo a Barcelona, sobre la opinión que tenía de la novia de Gerard Piqué, a lo que respondió con una sonrisa y abandonó rápidamente el aeropuerto siendo perseguida por los paparazzi.

