Video: regresó con su madre el bebé que presuntamente retuvo un ‘gota a gota’ por una deuda en Barranquilla

El 'gota a gota' entregó a su madre al menor que señaló en un video que tenía retenido hasta que le pagara el dinero que le debía. Foto: Captura de pantalla

Luego de la indignación que provocó el video de un hombre, al parecer un prestamista ‘gota a gota’, que se llevó en una motocicleta a un bebé de unos dos años de edad aproximadamente, en Barranquilla (Atlántico), el señalado salió en otra grabación y aseguró que le entregaba el menor a la mujer porque le canceló el dinero que le debía.

“Lo hemos entregado porque la mamá pagó la deuda. Es para que dejen de estar hablando que yo no me robo a nadie, yo no soy secuestrador. Soy un cobra diario”, afirmó en el video.

Posteriormente, la mujer, que fue afectada por este hecho, indicó que solo se trató de un juego, luego de que otro hombre, quien realizaba la nueva grabación, le pidiera que hiciera hincapié en que no se trató de algo real.

“Sí, solo fue una broma, él estaba bromeando conmigo no es nada malo”, respondió, aparentemente sin ser coaccionada, para aclarar lo ocurrido.

Se debe recordar que hubo un primer video en el que cobrador le decía a la mujer que se había llevado al menor por no pagarle. La grabación se conoció el jueves y se viralizó en redes sociales, al punto que el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, reaccionó en Twitter solicitando apoyo de las autoridades competentes.

“Esto es un secuestro miserable de un niño!. Crimenes descarados como este no pueden quedar impunes porque seria el fracaso de la sociedad! Pido acción inmediata y socializar resultados @mindefensa @PoliciaColombia @FiscaliaCol (sic)”, expresó alarmado el congresista del partido de Gobierno.

Tras conocerse la nueva grabación, Barreras indicó que no se trataba de ninguna aclaración y reiteró su llamado para que el hombre respondiera penalmente por este inusitado hecho.

“Nuestra @PoliciaColombia me informa que identificaron al autor del secuestro del niño por “deuda gota a gota”. Este sujeto envió un 2do video que pretende desvirtuar el plagio. Véanlo! No es así! No lo “normalicen”! De todas formas fué un secuestro. Pido a @fiscalía judicializarlo (sic)”, solicitó el senador.

El cobrador señaló en el video que como le cancelaron el dinero que le adeudaban, regresaban al menor con su madre.

Aunque en un principio se pensó que pudo ser un video ficticio, como ocurrió recientemente con un joven de 19 años en Jamundí (Valle del Cauca), quien disparó un arma y profirió amenazas, para después asegurar en una rueda de prensa con las autoridades de que se trataba de un aparte de un video musical, en este caso de Barranquilla, sí se habría tratado de un cobrador real.

Y es que en el país se conocen de casos en que estos prestamistas informales se han visto implicados hasta en homicidios cuando las personas no les cumplen con los pagos. Además, no sería la primera vez en que estas personas se graban profiriendo amenazas o implicados en prácticas consideradas como delitos dentro del Código Penal Colombiano.

Así le sucedió recientemente a una familia que fue agredida por un grupo de cobradores, o a otra persona que se le llevaron a su cachorro.

