Copa Davis: Daniel Galán confirma el favoritismo de Colombia ante Turquía y suma el segundo punto de la serie

BOGOTÁ COLOMBIA 17/09/22 COPA DAVIS CLUB EL CARMEL ANDRES ROT

Daniel Elahi Galán, raqueta número 1 de Colombia, consiguió el segundo punto para el equipo cafetero al superar en dos sets con parciales 6-2 y 6-2 a a Cel Ilkel, actualmente número 365 del mundo. El partido se definió en poco más de una hora y le permite a la ‘tricolor’ soñar con el acceso al repechaje para jugar en 2023 la fase final de la Copa Davis.

En el primer set aunque Galán mostraba su buen estado de forma, fue necesario esperar hasta el quinto juego para el primer quiebre del encuentro. Si bien Ilkel salvo dos puntos, finalmente en la tercera oportunidad toma la ventaja en el partido para irse 3-2. A partir de allí fueron nueve ‘games’ consecutivos los que cosechó el número 75 del mundo. En el séptimo juego del primer set vulneró el servicio del europeo luego de que este mandara la bola pinchada, característica del juego en la altura, por fuera de las líneas divisoria. La primera parte llegó a su final con una tranquila actuación de Galán.

La ventaja para el tenista nacido en Bucaramanga llegó rápidamente durante el primer juego del segundo set con una potente volea que dejó sin chance a Ilkel. A partir de allí dominó el resultado y consiguió un nuevo ‘break point’ en su séptimo triunfo consecutivo de juego. Un descuido de Daniel Galán le permite al tenista turco contar con tres oportunidades de quiebre pero las desaprovecha, sin embargo el colombiano animado por la parcialidad local revertió la situación y puso el 4-0 en el marcador. La seguidilla de juegos a favor del tenista bumangués llegó a su final en el quinto juego.

Cem Ilkel no permitió que el deportista que avanzó a tercera ronda del US Open 2022 volviera a quedarse con su servicio, pero fue tarde y Galán simplemente se hizo fuerte con su servicio para festejar el segundo triunfo en el primer día de la confrontación de la Copa Davis en el Carmel Club de la ciudad de Bogota.

“Estoy muy contento de darle el segundo punto a Colombia. Hoy saqué muy bien y eso me dio cierto control sobre el partido. En devoluciones también estuve muy solido”, dijo Daniel Galán en la rueda de prensa tras su victoria en Copa Davis. Entre tanto el capitán del equipo Colombia, Alejandro Falla destacó la importancia de la ventaja 2-0 aunque pidió a sus dirigidos no confiarse hasta no tener asegurado el partido de dobles:

“El público estuvo maravilloso alentando a Nicolás en el momento en el que más lo necesitaba. Dani siempre se ha caracterizado por estar concentrado y preocuparse por hacer su trabajo (...) Su base del juego es el servicio y cuando lo hace bien le da solidez”, declaró el otrora jugador que llegó a ser número 48 del mundo.

Este domingo 18 de septiembre se jugará el partido de dobles donde por Colombia la representación correrá por cuenta de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, recientemente semifinalistas en el abierto de Estados Unidos. El partido iniciará a las 11:00 de la mañana. En caso de ser necesario un cuarto enfrentamiento el turno sería para Galán, en esta ocasión ante Altug Celikbilek. Vale la pena recordar que el quinto jugador que completa el equipo Colombia Colsanitas es Nicolás Barrientos.

SEGUIR LEYENDO: