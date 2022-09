Video: en Barranquilla, supuesto secuestro de pagadiarios a niño se hizo viral

Imágenes del supuesto secuestro de menor de edad por pagadiarios

En Barranquilla, un video que aparenta ser una broma pesada fue difundido por algunos medios de comunicación regionales y despertó gran preocupación entre los habitantes. La grabación muestra cómo un par de supuestos pagadiarios —prestamistas informales que cobran cuotas a diario con altos intereses— se llevan a un pequeño niño en una motocicleta, a manera de prenda por el impago de su madre.

Los dos hombres que aparecen en el video sonríen mientras dicen cosas como “paga la plata y te pagamos a tu pelao” y “si no paga no hay más hijo”. También hacen comentarios sobre la serenidad del pequeño durante la grabación, actitud que daría a entender que el pequeño reconoce a los dos motociclistas que lo llevan consigo, de modo que no sería un secuestro real —pero sí una infracción de tránsito, dado que ningún niño debe abordar una motocicleta si sus piernas no son lo suficientemente largas para tocar el reposapiés, altura que se alcanza aproximadamente a los 12 años—.

No obstante, algunos usuarios replicaron el video con mucha consternación al considerar que se trataba de un plagio real. “Con el aterrador caso del secuestro de un niño en Barranquilla a manos de gota gota o paga diario, el gobierno de Gustavo Petro debería tomar medidas para de una vez por todas acabar con esta actividad”, afirmó uno de ellos. Aunque varias personas han etiquetado a las autoridades para que confirmen o desmientan el caso, no se han pronunciado sobre denuncias relacionadas.

No es descabellada la preocupación de los ciberusuarios por el niño del video. Después de todo, en esta región del país es frecuente que las personas acudan a estos servicios de préstamo irregular por tener reportes en las centrales de riesgo, por no cumplir los requisitos para acceder al sistema bancario, o por miedo o falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la banca.

Al ser una modalidad tan común de préstamo, también son comunes los videos en los que se ven las formas poco ortodoxas y violentas que usan para cobrar sus cuotas. Por ejemplo, la semana pasada se hizo viral otro video en el barrio Los Ángeles de la misma ciudad, en el que se veía cómo un grupo de cobradores llegaba al portón de una familia y agredía a sus integrantes por cuotas atrasadas.

Los préstamos gota a gota se volvieron parte del paisaje y hasta constituyeron una categoría de videos de humor en la plataforma Tik Tok, desde la cual algunos usuarios hacen mofa de la violencia ejercida por los cobradores o las evasivas de los deudores cuando empiezan a atrasarse con las cuotas. En uno de los videos se ve cómo un par de supuestos cobradores raptan a un pequeño perro y le dicen a su propietaria que solo lo devolverán cuando se ponga al día.

Hablando en serio

Según el Código Penal de Colombia, cobrar este tipo de intereses y ofrecer prestamos así de costosos es ilegal e incurre en un delito. Según el artículo 305 de la norma, “el que recibe o cobre una utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario de acuerdo al periodo correspondiente incurrirá en una pena de prisión de 32 a 90 meses”.

Si usted es víctima de este delito, puede acudir a la Fiscalía General de la Nación y denunciar la situación. Según el ente investigador, es importante entregar los detalles de lo sucedido y llevar consigo pruebas para poder darle los elementos esenciales a los investigadores.

Si el caso es real, la Fiscalía enviará el caso a un juez de conocimiento quien será el encargado de determinar la responsabilidad del usurero. Por otro lado, si usted ha sido víctima de intimidaciones o agresiones físicas puede denunciar la conducta ante la Fiscalía también.

