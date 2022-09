Le recuerdan al ahora ministro Alejandro Gaviria cuando decía que Petro quería expropiar las pensiones

Cuando Alejandro Gaviria dijo que a Petro se le desbarata el Gobierno en seis u ocho meses. Fotos: Colprensa.

El pasado martes 13 de septiembre, el presidente Gustavo Petro volvió a causar polémica en el país por el tema pensional, anunció que está pensando en dar un bono de 500 mil pesos para los adultos mayores que no tienen pensión.

Sin embargo, aunque primero dio a entender que sacaría los recursos de los fondos privados, en las últimas horas cambió de parecer y explicó cómo implementaría esa idea.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado pronunció que “no es cierto” que él y su gobierno planteen sacar ese fondo de medio millón de pesos para los ancianos que no han logrado pensionarse sino que, según escribió en la red social, eso se seguirá manejando desde el presupuesto nacional. Para ello, aseguró el jefe de Estado, se dispondrán 18 billones de pesos.

Con lo anterior, se revivió una publicación del actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria contra el mandatario por el bono pensional. Un tema que inició como respuesta a respuesta a un trino el 23 de diciembre de 2021, la cual generó polemica la propuesta de Petro, pues no es una reforma pensional sino una reforma fiscal.

En su momento, Petro escribió: “Gaviria ha aceptado mi propuesta de entregarle a dos millones de adultos mayores un bono pensional mensual por encima de la línea de pobreza, incluso la ha ampliado, bien por esa. Pero para hacerlo hay que reformar el sistema pensional que él defiende”.

“No Gustavo, yo defiendo es el ahorro de los colombianos que tú quieres expropiar. El sistema pensional no puede ser una pirámide #NoMasCarreta”, manifestó en ese momento Gaviria en un trino.

Además, ese mismo día el ministro aseguró que defendía el ahorro de los colombianos que según él quería expropiar Petro y por esta razón confirmó en ese entonces que “el sistema pensional no puede ser una pirámide”.

Alejandro Gaviria criticó a Petro por la expropiación de pensiones. Foto: Twitter @agaviriaau

De igual manera, Gaviria detalló que: “Quieres financiar gasto corriente con los ahorros y aportes de la gente. En el mediano plazo acabas el sistema pensional y condenas a los colombianos a una vejez sin ingresos”. Con lo anterior, el ministro argumentó que los más de 300 billones de pesos de los fondos de pensiones privados “no son de los banqueros”, sino de los afiliados y que si son utilizados para financiar un plan de gobierno, estaría “expropiando el ahorro para la vejez de 17 millones de colombianos”.

Adicional a esto, el hoy jefe de la cartera de ]Educación sostuvo que con esta propuesta se acabaría el mercado de capitales en Colombia, pues el ahorro pensional depositado en los Fondos se invierte en títulos de deuda y en acciones, lo que podría provocar una crisis financiera sin precedentes, así como lo explicó el año pasado.

Con todo lo anterior, Gaviria criticó la propuesta e indicó que Petro estaba haciendo “cuentas alegres” que a largo plazo no serían sostenibles. “Hoy hay 4,6 trabajadores por cada adulto mayor, sin embargo, en 2050 habrá solo 1,9 trabajadores. En 30 años no habrá nada ahorrado y los aportes no alcanzarán para pagar las pensiones comprometidas”, añadió Alejandro Gaviria.

Para finalizar, afirmó que el sistema de pensiones sí debía ser reformado, pero no acabado.

