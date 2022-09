Byron Castillo se refirió al escándalo entre Chile y Ecuador por el mundial de Catar: “No quería seguir”

Este jueves 15 de septiembre la FIFA convocó una reunión para habla del caso de Byron Castillo.

Byron Castillo no deja de ser noticia a nivel global, pues ahora ha dado unas declaraciones en las que confiesa estar cansado de todo el caso en donde cuestionan su nacionalidad, pues a un equipo como Chile, quien ha puesto la queja ante la FIFA, le conviene que se sepa la verdad con la intención de obtener el cupo en el Mundial de Catar, el cual hoy ostentan los ecuatorianos tras lograrlo en las Eliminatorias.

El mediocampista de 23 años comentó que hubo un momento en donde intentó dejarlo todo, pues estaba cansado de este tema hoy lo pone en las principales páginas de la prensa deportiva a pocos meses del arranque del mundial: “La verdad pasé un momento de mi carrera duro, el problema viene de años, no es de ahora, pero ya estaba solucionado en Ecuador, quizás a nivel internacional dirán que es de ahora, Se hizo por la parte de aquel país, replicaron, el caso prensa. “Todo el mundo me atacaba, hubo un momento en que no quería seguir, tenía mucha presión. En los estadios y en las redes me decían muchas cosas y exploté, me dije ya no puedo”.

El deportista también aseguró que su familia le brindó su apoyo, por lo que puedo seguir adelante con su carrera como futbolista, pues espera poder llegar a Catar sin las trabas que ahora mismo le imponen en medio de la polémica de si es colombiano o ecuatoriano.

“Hubo en ese momento mucha gente que me apoyó como mi familia. Que siguiera que no hiciera caso a lo que decía la gente. La mayoría era en redes y en los estadios que me decían cosas. Por eso hubo momento que explote y dije no puedo”, dijo a Telemundo Deportes.

Hace algunos días, la FIFA comunicó que hará una reunión vía zoom y se reunirá con las federaciones de Ecuador, Perú y Chile este 15 de septiembre en horas de la mañana para poder atender los cuestionamientos que se han presentado entorno al jugador.

Este caso, por supuesto, se espera la presencia del deportista, pero el abogado de Byron Castillo ha anunciado que en definitiva su cliente no estará presente: “Yo no prestaré a mi cliente para otro show mediático de (Eduardo) Carlezzo. No comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente”.

¿Hacia dónde podría girar el caso de Byron Castillo?

Según se ha dicho, el Tribunal Arbitral del Deporte-TAS, entraría a jugar un papel importante en caso de que Chile finalmente decida insistir en este caso; sin embargo, como es bien sabido, los casos en el TAS podrían tardar varios meses e incluso años para tener una solución, lo que claramente dejaría sin opciones de a Chile y Perú de lograr su cometido que es estar en el Mundial de Fútbol este 20 de noviembre, día en el que se dará el primer pitazo en el evento.

Este jueves se sabrá a qué términos llegará la FIFA frente a este tema a pocas semanas del inicio del Mundial y que aún causa incertidumbre en el cuadro ecuatoriano.

