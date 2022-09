Paloma Valencia aseguró que la política social de Petro “es segunda oportunidad para la criminalidad”

La senadora aseguró que aún no se conoce la política social de Petro. Fotos: Colprensa

Paloma Valencia es una de las representantes del Centro Democrático y una de las voceras de la oposición que más ha cuestionado al gobierno de Gustavo Petro. Su postura con respecto a la denominada “paz total” y los diálogos con grupos armados es inquebrantable y ha manifestado en varias oportunidades sus dudas con respecto a estas debido a que esto puede llevar a la impunidad, por esta razón sigue cuestionando la que sería la política social del nuevo jefe de Estado, la cual afirma “todavía no conocemos”.

Aunque el gobierno de Petro ha realizado diferentes avances en algunas de sus banderas de campaña desde que se posesionó oficialmente el pasado 7 de agosto, muchas de estas han sido blanco de críticas como lo son los posibles diálogos de paz con algunos grupos armados en busca de la denominada “Paz total”, así como el incremento de la gasolina y la reforma tributaria.

La senadora del Centro Democrático se cuestionó en sus redes sociales sobre esta situación y señaló que, “La política social de Petro todavía no la conocemos: por ahora todo es segunda oportunidad para la criminalidad y alza de precios para todos los colombianos vía tributaria y ahora gasolina”.

Recientemente se confirmó que Venezuela sería garante de los diálogos de Paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El líder del régimen socialista venezolano, Nicolás Maduro, aceptó la propuesta que fue realizada por el presidente Gustavo Petro y afirmó que, “Venezuela apuesta por la paz, por la seguridad, por la estabilidad de Colombia y la paz de Colombia es la paz de Venezuela, es la paz de Suramérica, es la paz de todo el continente. Para allá iremos y por ello empeñaremos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo”.

Este nombramiento no cayó en gracia en parte de la oposición y la senadora Paloma Valencia fue una de las representantes políticas que se manifestó al respecto. “¿Maduro como garante del diálogo le da garantías a quien? No a los demócratas, no a los colombianos. Si es garante del ELN no lo debería invitar el Gobierno sino el ELN”.

Otra de polémicas a las que respondió la senadora Valencia al presidente Petro, fue cuando el mandatario utilizó sus redes sociales para salir en defensa de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien fue blanco de duras críticas en las últimas semanas. El jefe de Estado tomó como ejemplo lo que sucedió cuando cambió el modelo de basuras en la capital colombiana y que por poco le cuesta el puesto como alcalde de Bogotá.

“Esta situación ya la viví en la alcaldía cuando cambie el modelo del aseo. Tengo la impresión que los mismos protagonistas no quieren una ministra independiente a sus intereses: los que hoy extraen rentas a los usuarios del sector eléctrico”, aseguró el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

Sobre este pronunciamiento, la senadora Paloma Valencia le respondió, “Presidente Petro usted como alcalde cambió el modelo de aseo violando la ley. Compró maquinaria vieja y dañada -a precio d una buena. Bogotá colapsó por la basura. Usted adjudicó a los mismos los contratos -dejando por fuera muchas reformas necesarias que se debían hacer”.

Y agregó, “Si las reformas que usted hizo en basuras en Bogotá son guía de lo que debe hacer la Ministra de Minas estaremos abocados pronto a un apagón, a que se suspendan las obras en las redes y a que nuestro suministro de energía tambaleé”.

