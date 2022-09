Francia Márquez anunció que no acompañará el paro de la Rama Judicial

Francia Márquez no acompañará paro de la Rama Judicial, aunque respeta el derecho de los ciudadanos de manifestarse pacíficamente. REUTERS/Mariana Greif.

El jueves 15 de septiembre habrá paro de la Rama Judicial, así lo vienen anunciando desde hace varios días, ese día no habrá atención en los juzgados ni en la Fiscalía General de La Nación.

En el marco de la preparación de lo que será esta manifestación el presidente de Asonal Judicial Sindicato de la Industria, José Freddy Restrepo, había indicado que la vicepresidenta de la República iba a acompañar el paro organizado por ellos, pero referente a esta afirmación, Francia Márquez indicó que no acompañará, ni apoyará el paro, aunque es respetuosa del derecho de los ciudadanos de manifestarse pacíficamente.

En un nuevo comunicado emitido por el Sindicato enfatizaron, entre otras cosas, que la vicepresidente no acompañará esta jornada: “en las sedes judiciales del país unamos nuestras voces con los sindicatos judiciales para reclamar soluciones definitivas a estos problemas que llevan años sin solucionarse. Aclaramos que la Vicepresidenta Francia Márquez NO ha anunciado apoyar esta jornada”, aclararon.

Inicialmente, habían expresado que “Se hará una concentración en la que participarán varios sindicatos para visibilizar los problemas a nivel nacional. Se espera que en ese evento participe la vicepresidenta Francia Márquez, quien anunció que se sumará para escuchar los problemas de las víctimas de la justicia en el país”.

En relación con las protestas, es necesario recordar que estás se realizarán en las ciudades principales del país: Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, Manizales y Barranquilla, aunque también se advierte que otras regiones también se vincularan al cese de actividades de la Rama Judicial.

De acuerdo con el comunicado de Asonal los problemas de la Rama Judicial se han agravado mucho más para el país luego de la pandemia:

“Todo esto afecta gravemente el derecho de la comunidad a tener una Justicia pronta, cumplida y eficaz. A pesar de los acuerdos colectivos firmados años atrás para resolver estas problemáticas, aún no se adelantan las gestiones suficientes por la Fiscalia y el Consejo de la Judicatura para darle plena solución a estos males”, manifiestan desde Asonal.

En este contexto, convocaron al Gobierno del Presidente Gustavo Petro, a los ministros de Trabajo y Justicia, al mismo Congreso de la República y al CETCOIT a mediar en la solución de estos problemas según lo faculta el Decreto 160 de 2014.

“Las recientes propuestas de proyectos de ley para incrementar plantas de cargos al futuro son un buen paso, pero son apenas un proyecto que inicia un largo camino para hacerse realidad y no solucionan los múltiples problemas internos enumerados que requieren la voluntad política y medidas efectivas para solucionarlos Por ello invitamos a los todos (as) los servidores (as) judiciales, a usuarios (as), abogados (as), sindicatos, ONGs y comunidad en general a acompañarnos en esta jornada”, enfatizaron desde el sindicato de la Rama Judicial.

