Activan ruta de protección para garantizar la vida del periodista Ronald Socarras en La Guajira

El periodista ha recibido múltiples hostigamientos. Foto tomada del perfil de Tik Tok.

Ronald Socarrás Campo, un reconocido periodista y locutor de la emisora comunitaria Guajira Estéreo, de Riohacha, Guajira, denunció estar recibiendo amenazas de muerte a través de diferentes modalidades debido a su labor.

“Inicialmente, me abordó un sujeto cuando iba a buscar a mi hijo al colegio, el cual me dice que un comandante necesitaba hablar conmigo. Después de eso pusieron en la ventana de mi casa unas fotografías de unos sapos y ahora me mandaron un panfleto donde las supuestas Autodefensas Gaitanistas de Colombia me declaran objetivo”, explicó a la emisora Blu Radio.

Cuando en la ventana de su casa en Riohacha vio el sobre con las fotografías de sapos, se alarmó y decidió instaurar la denuncia ante la Fiscalía. “Al ver ese sobre me alarmé y por eso decido instaurar la presente denuncia, ya que asumo no son hechos aislados y eso de sapo es por mi labor como periodista para la emisora Guajira Estéreo, en la cual tocamos temas espinosos.”, explicó el comunicador, que además tuvo que abandonar su vivienda con su familia.

Luego, el sábado 10 de septiembre, un panfleto con “pésima ortografía”, a nombre supuestamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fue dejado en la residencia de su madre, en el que se indica que lo declaran objetivo militar y “te damos 72 horas para que te largues de La Guajira, si no te buscaremos y te desaparecemos”.

Según narró el periodista, él es el encargado de tratar temas comunitarios en la emisora. En diversas ocasiones denunció hechos relacionados con los paga diario. También ha venido realizando denuncias relacionadas con grupos armados presentes en la zona y otros temas que él denomina “espinosos e incómodos para algunos sectores”.

“En otras ocasiones me han estado hostigando, pero no había sido de esta manera y por eso es que decidí presentar la denuncia en la Fiscalía” dijo el periodista, que además denunció que el ente de control no hizo presencia en una reunión para definir la ruta de protección a su favor.

Socarrás tiene experiencia de 20 años en periodismo, es estudiante de comunicación social de la Unad Cead sede La Guajira, y tiene más de 11 años de estar trabajando para la emisora Guajira Estéreo, en donde trata temas sociales, judiciales y generales, y también recibe constantes quejas de la comunidad concernientes a la administración pública.

El secretario de gobierno del Distrito de Riohacha, Leandro Mejía Díaz, en compañía de Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Personería del Distrito, Policía y Ejército Nacional, activaron la ruta de protección al reconocido periodista con el fin de brindarle toda la seguridad necesaria para resguardar su integridad física y de sus familiares como parte de las acciones de la administración distrital.

Las autoridades escucharon cuidadosamente todas las evidencias presentadas y dichas por la víctima, quien ha señalado que desde hace semanas ha venido recibiendo las amenazas.

Dos periodistas fueron asesinados en Fundación, Magdalena

El pasado 28 de agosto dos periodistas fueron asesinados en la región Caribe colombiana cuando regresaban de cubrir unas fiestas patronales. Las víctimas fueron identificadas como Leiner Montero y Dilia Contreras.

Los hechos ocurrieron en una carretera de Fundación, Magdalena, y según el reporte de la Policía, hombres armados en moto atacaron el vehículo en el que se desplazaban. Un tercer ocupante, Joaquín Alberto Gutiérrez, resultó herido.

“Rechazamos y lamentamos el asesinato de los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras ocurrido en la madrugada de hoy en la vía que conduce del corregimiento de Santa Rosa de Lima al casco urbano del municipio de Fundación, en Magdalena”, o la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, en un comunicado.

Leiner Montero tenía 38 años y era el director de la emisora local Sol Digital Estéreo; Dilia Contreras, por su parte, tenía 39 años y era directora del programa digital La Bocina Col.

