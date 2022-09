ANHELL69 de Theo Montoya

Esta semana se informó del estreno de la película del director colombiano Theo Montoya “ANHELL69″, en Venecia. La cinta, que trata temas relacionados a la comunidad LGBTTIQ+, de acuerdo con lo que se reportó recientemente, fue premiada luego de su presentación. Fue en la Semana Internacional de la Crítica (SIC), concurso independiente del Festival de Cine de Venecia, que se reconoció al largometraje por su alta calidad. logró llevarse consigo una mención honorífica por parte de los jueces.

“No podría contar otras historias, yo me siento un outsider. Desde pequeño siempre quise hacer un cine de los no creyentes, de los que no pertenecen, de los que sobran”, dijo el director de la película en una entrevista con el diario El Tempo. “La película es muy personal, habla de mi universo, habla de mis amigos y quería que a través de ellos se entendiera algo que está pasando en mi ciudad, en Colombia y creo que en muchas partes del mundo”, añadió en una charla con Agencia Efe.

Montoya, nacido en 1992 y licenciado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Medellín, debutó en la Selección Oficial del Festival de Cannes 2020 con su cortometraje híbrido ‘Hijo de Sodoma’. Es creador y director de la productora Desvío visual. El artista estuvo con Anhell 69 en la edición número 79 del Festival de Venecia que terminó el pasado sábado 10 de septiembre. En el prestigioso evento, el colombiano competía en la sección ‘mejor película’, categoría que fue ganada por ‘Eismayer’ de David Wagner.

ANHELL69 de Theo Montoya

‘Anhell 69′, según se lee en la sinopsis que está expuesta en la página web, habla de la escena queer de Medellín. “Un carro fúnebre recorre la calle de Medellín, mientras un director cuenta la historia de su pasado en esta ciudad violenta y conservadora. Recuerda la preproducción de su primera película, una película de Clase B con vampiros. La joven escena queer de Medellín es elegida para la película, pero el protagonista principal muere de una sobredosis de heroína a la edad de 21 años. al igual que muchos amigos del director. Anhell69 explora los sueños, dudas y miedos de una generación aniquilada, y la lucha por seguir haciendo cine”, redacta el portal.

“Es una película que no tiene género de alguna manera, es una película difícil de clasificar, creo que son las nuevas generaciones, y bueno, creo que es una película trans”, dijo en testimonios rescatados por el noticiero del Canal Caracol. “Más que una película es una canción, un mix, porque antes de empezar a hacer cine siempre me interesó la música electrónica y quería ser DJ”, añadió el cineasta en el Lido veneciano.

En su conversación con Agencia Efe destacó que su película es una denuncia ‘clara’ de cómo “las minorías son perseguidas por las fuerzas estatales, que pueden ser el gobierno, la policía, la religión o la sociedad misma (...) Es una metáfora de por qué te gusta algo diferente eres perseguido. Que no es solo la comunidad LGBTI* sino que puede ser cualquier otra minoría, quien se salga del statu quo”.

“No me gusta esta idea de encasillar las películas de que son ficciones o documentales, me gusta más ver las películas como películas, sin géneros, me gusta ver las películas como trato de ver a los humanos. Yo estoy interesado en una manera de hacer que me permita expresarme de una manera real y libre. Tal vez hay algo en la producción de lo que entendemos como cine documental, que me permite ir descubriendo el sentido de lo que hago en el proceso. ¿Qué si algún día quiero hacer ficción? No sé, pensé que ya lo estaba haciendo, la realidad es ficción para mí”, destacó en su conversación con el diario El Tiempo.





SEGUIR LEYENDO: