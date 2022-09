La nueva era del vallenato: Rafa Pérez habló con Infobae de la transición de la música

Rafa Pérez. Instagram

Esta semana, el artista vallenato Rafa Pérez presentó ante los seguidores del género su nuevo álbum ‘El vallenato vive’, con el que el busca mostrar lo que ha aprendido a lo largo de sus más de 20 años de experiencia formando parte de grupos como Los Chiches del vallenato, Los Diablitos y el Grupo Kvrass, además de su carrera como solista.

Pérez, hijo de Chiriguaná, César, ha explorado el vallenato clásico, aquel que han crecido escuchando los grandes conocedores del género, pero también el llamado ‘vallenato de la nueva ola’, que está más entre las nuevas generaciones. Es por eso que en su proyecto personal el artista ha querido abarcar todos esos gustos del público vallenatero.

Así lo ha hecho en sus cuatro producciones anteriores, ‘Las mieles del triunfo’, ‘Rafa Pérez canta vallenato’, ‘Real’, y ‘+ Real (En vivo)’. Ahora, ‘La evolución real’ -como se apoda el artista- sabe que se ha convertido en uno de los abanderados del género y pretende seguir llevando los sonidos colombianos al exterior.

En diálogo con Infobae Colombia, Rafa Pérez detalló los propósitos de su más reciente trabajo ‘El vallenato vive’ y la importancia de seguir resaltando las raíces del sonido del vallenato en el país.

Infobae: ¿De qué se trata ‘El vallenato vive’?

Rafa Pérez: ‘El vallenato vive’ con Rafa Pérez es un producto colombiano de exportación, como lo es nuestra música vallenata, que es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Es un álbum en donde trato de llegar a todos los gustos de los amantes del vallenato. Soy consciente de que son muy diversos esos gustos, porque el vallenato ya no es solamente de nosotros allá en la costa, sino que gusta en el interior, en el exterior, a grandes y chicos.

Traté de ser muy cuidadoso con llenar la expectativa de cada una de las personas a las que le gusta el vallenato. Por eso duramos más de un año produciendo este álbum y, gracias a Dios, ya es una realidad y ha tenido muy buena aceptación entre los conocedores y la crítica vallenata, que ‘tiene la lengua larga’, como decimos allá en la costa.

Infobae: ¿Cómo se nota esa diferencia de gustos entre las regiones del país y las generaciones que gustan del vallenato?

R. P.: Por haberlo vivido. Yo tengo 15 años de carrera como cantante y antes de esos 15 años tuve otros cinco años más de pertenecer a agrupaciones importantes del vallenato. Fui corista en ‘Los Diablitos’ y ahí entendí que el vallenato que gustaba en el Valle del Cauca era distinto al que gustaba en Riohacha; cuando fui corista de Jorge Oñate era muy distinto cuando cantaba en Riohacha a cuando cantaba en Villavicencio. Entonces soy consciente de que en el interior les gusta más el vallenato romántico, en la costa gusta un poco más el vallenato parrandero y que a la juventud le gusta más el vallenato urbano. En este trabajo logré sintetizar todo ese aprendizaje.

Rafa Pérez. Cortesía

Infobae: Muchos artistas en un álbum intentan que la producción tenga un mismo sonido o enfoque, ¿por qué decide que las canciones sean tan diversas?

R. P.: Porque yo comencé mi carrera como cantante en un proyecto netamente juvenil, duré 8 años como líder del Grupo Kvrass y me dediqué a hacer música de ese estilo y cautivé a un público netamente juvenil en ese momento. Cuando me retiré del grupo me fui al otro extremo de la música vallenata y empecé a aprender lo que sentí que en ese momento necesitaba la música vallenata que era el rescate de las raíces de la materia prima del vallenato. Me uní con los compositores y empecé a aprender cómo era que ellos pensaban, cómo era que ellos sentían y ahí me gané el reconocimiento y el respaldo de la crítica y de un público ya mucho mayor. A medida que iba grabando miS producciones empecé a gustar en el interior del país, ese es otro gusto distinto y me tocó también sintetizar los tres estilos: el romántico, el tradicional y el juvenil.

Infobae: En este ábum tiene canciones de compositores de la talla de Chiche Maestre, Omar Geles, Wilfran Castillo, ¿qué importancia tiene para usted?

R. P.: Mira que estos personajes siguen poniendo la línea de lo que pasa en el vallenato. El mensaje real que yo quiero darle a las nuevas generaciones con esta producción y con este tipo de compositores es que la materia prima de nuestro folclor está en los compositores, de ahí parte todo, sin ellos, nosotros no podemos producir, no podemos cantar, no podemos sonar en la radio, no podemos gustarle a la gente, no podemos llegar a todos los rincones y seguir facturando y moviendo la industria del vallenato.

Para mí es completamente satisfactorio y un gran compromiso con ellos y con el folclor que depositen la confianza en un joven como yo, que es de una generación menor a la de ellos, pero yo me siento con la capacidad, me siento idóneo para representar esa transición que tiene la música vallenata.

Yo entiendo ambas aguas, entiendo ambos sentires y por eso me siento comprometido con ambos para aportar un poquito de ese talento y de ese don que Dios me dio para ponerlo al servicio del vallenato.

Infobae: ¿De dónde sale el nombre ‘El vallenato vive’, en algún momento se sintió que estaba muriendo?

R. P.: No, yo siempre he dicho que el vallenato es como la naturaleza, siempre encuentra la forma de reinventarse. La música vallenata nunca ha estado ni siquiera en peligro, porque, de hecho, el vallenato nunca ha dejado de ser, cuatro o cinco generaciones siguen vigentes. Los artistas como Diomedes Díaz, Jorge Oñate o Poncho Zuleta, a pesar de que varios de ellos ya no están con nosotros, sigue su música vigente.

En los 90 fueron Los Diablitos, Los Inquietos, Los Gigantes del Vallenato, Nelson Velásquez con El binomio de oro y sigue su música vigente muchos años después. En el 2000 llegó la Nueva Ola, con Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Kaleth Morales, y siguen vigentes; tal vez lo que mucha gente ha percibido es que en el 2010 hubo un quiebre, porque los representantes de esa generación eran Martín Elías, que falleció; el Grupo Kvrass, que se desintegró, y algunos otros que no lograron el posicionamiento nacional y, tal vez, lo que algunas personas podrían llegar a concluir es que se debilitó un poquito; por eso, ahora en este nuevo relevo generacional vienen artistas pidiendo vía y vienen nuevos exponentes del folclor, pero siguen vigentes todas las generaciones anteriores. Pero en ningún momento ha estado ni siquiera en peligro el vallenato, simplemente ha sido un tema de percepción.

Diomedes Díaz, Jorge Oñate y Poncho Zuleta

Infobae: ¿Por qué es ‘Mi persona favorita’ es el sencillo que abre este nuevo álbum?

R. P.: Porque es una temática muy universal, puede gustarle a cualquier persona, en cualquier región, de cualquier edad, de cualquier gusto, se puede dedicar a quien sea tu persona favorita. Es una canción muy universal y pienso que reúne todas las condiciones para ser el primer objetivo de esta producción a pesar de que me siento orgulloso de que toda la producción tiene un nivel muy aceptable para el gusto de todos los amantes de la música.

Infobae: Sé que para los músicos es difícil escoger una, pero hablando de este álbum ¿cuál es la canción que más le gusta?

R. P.: ‘Mi persona favorita’, yo diría que es mi canción favorita en este momento no sé si después se me meta otra en el corazón.

Infobae: A lo largo de este proyecto en solitario como Rafa Pérez, ¿cómo ha cambiado la percepción que construyó con Los Chiches, Los Diablitos y el Grupo Kvrass?

R. P.: Todo ha sido un aprendizaje, yo todo lo he vivido como una escuela, como que siempre he venido creciendo y, precisamente por eso, bauticé mi proyecto como ‘Rafa Pérez, la evolución’, porque todo ha sido una evolución musical, artística, personal y espiritual. Todo ha sido disfrutando cada momento, cada peldaño, cada situación especial o problema, cada problema que ha pasado yo lo he aprendido a valorar y atesorar en el corazón y gracias a Dios no ha sido fácil porque eso me permite hoy en día valorar mucho más cada uno de los altos y bajos que ha tenido mi carrera.

Infobae: ¿Cree que esos peldaños recorridos con los grupos ayudaron a su carrera como solista?

R. P.: Por supuesto, cada cosa que he vivido ha sido un aprendizaje. De hecho yo analizo mucho todas las generaciones del folclor y yo de todos los artistas de mi música vallenata tengo algo que aprender, incluso de los nuevos que son menores que yo tengo algo que aprender porque cada uno deja una enseñanza.

Infobae: ¿Cuál es el juglar del vallenato que marcó e inspiró su carrera y cuál es uno de esos nuevos talentos que ahora le está enseñando?

R. P.: Yo te puedo decir que de los compositores de la música vallenata hay uno en especial que es el eslabón vivo más importante del vallenato y se llama Gustavo Gutiérrez, para mí es la eminencia mayor dentro de la música. Cuando yo era muy niño me enamoré del vallenato, siempre me identifiqué también con Rafael Orozco que para mí siempre ha sido como mi punto de referencia. Me ha gustado mucho la trayectoria y lo que ha logrado hacer Carlos Vives con la música vallenata, a pesar de que ha tenido que maquillarla y que voltearla, pero ha logrado llevarla a otras culturas y eso me parece muy importante. Te podría hablar de todos los exponentes, como te digo de cada uno de ellos tengo algo que aprender.

Infobae: ¿Cuál es el futuro del vallenato ahora?

R. P.: El vallenato nunca morirá, porque el vallenato es más que un género musical, el vallenato es la costumbre de la gente de la región, es la idiosincracia del pueblo y son las historias de la vida de la gente, en torno a lo musical porque no solamente somos los compositores o los músicos, son los músicos y sus familias, todas las personas que tienen que ver alrededor como los productores o la modista que hace los vestuarios, son historias de vida y eso en realidad es lo que teje cada uno de los ingredientes que forman la cultura vallenata como tal. Así como uno nace y crece dentro de esa cultura, esta nunca va a morir porque vienen semilleros de niños muy talentosos tocando acordeón, tocando caja, cantando y componiendo; entonces eso va a ser un ciclo que siempre va a ir de generación en generación, como el futuro de todo va a ser cíclico y va a seguir creciendo por los siglos de los siglos.

Infobae: ¿Qué viene con este proyecto a futuro?

R. P.: Ahora es seguir posicionando esta producción en los corazones de todas las personas y gritarle al mundo que ‘El vallenato vive’ y estamos planeando ya un tour a nivel nacional que se llamará ‘Vive el vallenato’. Es un proyecto muy ambicioso y muy bonito que ya estamos gestando y que en el nombre de Dios ya en el 2023 se va a materializar.

SEGUIR LEYENDO: