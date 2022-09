‘Astropackers’: una serie animada hecha en Colombia llega a Cartoon Network

Astropackers, la serie animada colombiana que llega a Cartoon Network. (Cortesía).

Tres cabezas piensan mejor que una, trabajan mejor que una, juegan mejor que una. Eso lo entendieron bien Luis Velásquez, Felipe Rodríguez y Silvia Prietov, los responsables de que hoy haya una serie animada producida por colombianos en la cadena más importante de la televisión en esa categoría, Cartoon Network.

Astropackers es la historia de un viaje mochilero a través de la galaxia, protagonizado por Norman y Billy, dos personajes con caracteres muy diferentes que se conocen en este capítulo en el aburrido planeta de Cuadrópolis, sin imaginar que terminarán en una aventura en busca de su propia identidad.

Velásquez, Rodríguez y Prietov unieron su talento para hacer posible lo que para ellos es una completa aventura, que combina los imaginarios de los viajes espaciales y los mochileros (backpackers), a través de una mezcla de escenarios surreales en 3D con personajes en 2D. Desde distintos campos que se conectan con la industria de la animación, los tres decidieron crear esta historia, inspirados en un viaje mochilero de Felipe y Luisa, a través de América Latina en 2018.

”Cuando nació el proyecto fue el cierre de un ciclo de nuestras vidas, Pues al volver de nuestro viaje por Sudamérica también estábamos concluyendo una etapa de búsqueda de identidad y con Astropackers empezamos a trabajar fuertemente en el sueño de vivir de la animación, de crear nuestras propias historias y nos ha enseñado cómo hacerlo, los diferentes caminos que hay para hacerlo y para lograrlo”, dice Luisa.

En 2020, presentaron el proyecto a la convocatoria Girl Power – Pitch me the future de Cartoon Network y Pixelatl, una asociación dedicada a promover la creación y difusión de contenidos y narrativas gráficas y audiovisuales, para ampliar la oferta nacional y extender sus públicos dentro y fuera de México, cuyo festival es el más reconocido de América Latina.

Se trataba de una convocatoria enfocada en las artistas y creadoras de Latinoamérica, cuyo objetivo es impulsar la producción de series animadas que sean desarrolladas, diseñadas o dirigidas por mujeres, y en la cuál esta producción colombiana se llevó el primer lugar.

Para Felipe se trata de un sueño cumplido de contar historias a través de la animación, “pero sobre todo, hacerlo en conjunto, lograrlo en colectivo, que es mucho más valioso. Fue muy retador y el resultado es algo que nos da mucho gusto ver”, comenta.

Al superar a 300 competidores, Astropackers empezó su proceso de producción con Caballo Loco, el estudio de desarrollo para animación fundado por Luisa Velásquez; junto con Aska Animation de México y Lucy Animation, la compañía especializada en animación 2D de Silvia Prietov. En el proyecto también participaron los estudios mexicanos Bakemono Estudio y Lateral Estudio, que se hicieron cargo de la música y el diseño sonoro, respectivamente.

Póster oficial de la seria animada Astro Packers. (Cortesía).

El casting de la serie está conformado por varios actores de trayectoria como Humberto Vélez (Norman), la voz en Latinoamérica de Homero Simpson y Peter Griffin; Juan Carlos Tinoco (Cuadrito Pérez), la voz de Thanos en la saga de Avengers; y Camilo Ferrando (Billy) creador de Saturno Cartoon y voz en varios de los episodios de Otra Semana en Cartoon; además de Magda Giner (Subgerente Escuadra) conocida por su papel de Troncha Toro en Matilda y Cristina Hernández (Inteligencia Artificial), quién interpretó a Alegría en Intensamente de Pixar.

“Fue un proyecto con mucho corazón. Los personajes son muy profundos y el mensaje es muy bonito, el de aceptar la diversidad, que en este momento de la historia y de Latinoamérica es un aprendizaje muy valioso”, señaló Silvia Prietov.

Luisa Velásquez es diseñadora y comunicadora visual, Master en Dirección de Producción para Animación, VFX y Videojuegos de la U-tad Madrid. Ha liderado proyectos de reconocimiento internacional como el cortometraje Where is my Espresso, participante de los pitch de MIFA 2021, el mercado internacional de animación del festival Annecy en Francia y primer lugar de la Liga de la Animación Iberoamericana.

Luisa Velásquez es diseñadora y comunicadora visual. Es una de las mentes detrás de Astropackers.

También ha estado al frente de la serie infantil Cotton Bottom Town, ganadora del premio MIFA / Annecy en el marco de Animation Ventana Sur en Argentina. Ha hecho parte de la Residencia Internacional de Animación RIA en y de la delegación oficial de StoriesXWomen, un programa de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) y Women in Animation (WIA), patrocinado por Walt Disney Studios y soportado por Triggerfish, creado con el objetivo de aumentar la diversidad de voces en la animación internacional. En el marco de su trabajo independiente creó el proyecto fotográfico @somosaltitud, el cual fue reconocido por Domestika en el libro Talento Joven Colombia 2020.

Felipe Rodriguez es ilustrador y diseñador de personajes. Trabaja como artista freelance para series de TV y largometrajes animados. Hace unos años empezó, junto con otros socios y amigos, el proyecto Caballo Loco, un estudio de animación que se dedica al desarrollo de contenido original y presta servicios de preproducción. Con su cortometraje Where is my Espresso ganó el premio Mifa-Annecy en Ventana sur 2021 por su serie en desarrollo Cotton Bottom Town.

Felipe Rodriguez es ilustrador y diseñador de personajes. Es una de las personas detrás de Astropackers.

Por último, Silvia Prietov es directora de cine animación, docente y tallerista, graduada de Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana y de la Maestría en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional, donde construyó las bases para poder especializarse en animación clásica, gracias a una beca completa que ganó en la Escuela de Cine de Vancouver en Canadá (Vancouver Film School), una de las tres escuelas más prestigiosas de animación en el mundo.

Silvia Prietov es directora de cine animación, docente y tallerista, graduada de Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana y de la Maestría en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional. Es una de las personas detrás de la producción de Astropackers. (Cortesía).

Luego de graduarse con honores en 2015, trabajó en México -en Nickelodeon para la serie Pig Goat Banana Cricket, para luego crear ‘Lucy Animation’, una exitosa empresa que cuenta en sus producciones varias animaciones para TED Education, Marvel Studios y organizaciones y artistas internacionales.

Los trabajos desarrollados por Silvia han estado en la selección oficial de múltiples festivales y han ganado en Animex 2015 (México), Bogoshorts 2019 (Colombia) y Pixelatl 2020 (México), Chilemonos (Chile), un FDC (Colombia) 2021 en la Categoría Cortometraje animado ,y el premio MIFA/ Annecy en Ventana Sur 2021 con el proyecto de largometraje Halloween, que ahora presentará en el evento CineKids de Holanda, además de ser seleccionada para la residencia cinematográfica en Argentina RIA, del APA LAB, en Argentina 2022.

Así pues, Cartoon Network estrenará en todo el continente el capítulo piloto de Astropackers, el próximo 10 de septiembre, a las 11:45 a.m. en Colombia, 12:15 en México, 12:45 en Chile y 11:15 en Argentina y también se podrá ver en la cuenta de youtube del canal. La retransmisión será el domingo 11 de septiembre a la 1:45 p.m.

