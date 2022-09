Incendio en asentamiento de Armenia deja al menos 30 casas incineradas

El incendio se esparció con rapidez porque los materiales de las viviendas son combustibles

Un grave incendio se propagó en la mañana de este miércoles 7 de septiembre en el barrio Milagro de Dios de la ciudad de Armenia, capital del departamento de Quindío, en el Eje Cafetero. El saldo hasta el momento es de unas 20 casas en pérdida total y cuatro bomberos heridos, así como siete personas remitidas en centros asistenciales por tratar de combatir el incendio.

El barrio Milagro de Dios es un asentamiento irregular localizado junto al barrio Popular, levantado en zona de ladera. En 1999 fue arrasado por los terremotos del Eje Cafetero, ya que las construcciones del lugar no eran sismorresistentes. No obstante, con el paso del tiempo y pese a la falta de servicios públicos, que no son garantizados allí para no alentar la expansión del asentamiento, se levantaron nuevas edificaciones.

Muchas de las casas ubicadas allí están construidas con materiales inflamables, como guaduas, tejas y plásticos. Por ello, las llamas que iniciaron a las once de la mañana han durado más de cuatro horas y han consumido las pertenencias de al menos 30 familias del sector. Siete de estas familias hacen parte de la comunidad indígena yanacona, a quienes ya les habían concedido una tutela para ser reubicados de la ladera y no les han cumplido.

Cuatro máquinas extintoras y diez unidades de bomberos están trabajando en el lugar. Además de los bomberos de Armenia, hay refuerzos de los municipios de La Tebaida, Calarcá y Montenegro. En el lugar también hace presencia la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Policía.

“Es un siniestro que nadie lo espera. Los bomberos han hecho su mejor esfuerzo, como la comunidad. Es algo que se sale de las manos. No hay que buscar culpables ni nada, pero todo queda en cenizas: años de trabajo y dedicación”, dijo a Caracol Radio un damnificado de nombre Alejandro, que perdió su vivienda junto con la de su suegro y su cuñado.

“Todavía no se sabe qué provocó el incendio, pero fueron horas de mucha incertidumbre porque las llamas amenazaban con extenderse a otros sectores”, añadió para el diario El Tiempo Johana Grajales, una líder comunitaria.

Por su parte, la Alcaldía de Armenia ya emprendió una campaña para que el resto de habitantes de la ciudad ayuden a los damnificados de Milagro de Dios con ropa, cobijas e implementos de aseo. Quienes quieran colaborar pueden acercarse al Centro Administrativo Municipal (CAM) entre las ocho de la mañana y las doce del día, y entre las dos de la tarde y las 5:30 de la tarde.

En los últimos días, los sectores populares de la capital de Quindío han sufrido constantes conflagraciones. Un caso ocurrió en el barrio La Cecilia en la mañana de este mismo miércoles. Además, el pasado primero de septiembre, dos conflagraciones en los barrios Portal del Edén y Libertadores dejaron un saldo de siete viviendas afectadas.

Barco incendiado en Buenaventura

La Armada de Colombia rescató a 29 tripulantes de un barco atunero de bandera venezolana que se incendió en el puerto de Buenaventura, donde estaba retenido por presunta pesca ilegal, informaron autoridades este martes. El vehículo “Taurus I” quedó envuelto en llamas por un aparente corto circuito en la cocina, según informó la fuerza naval en un comunicado.

Un puesto de vigilancia marítima advirtió el incendio cerca de la medianoche del lunes, tras lo cual la Armada envió dos unidades de reacción rápida para evacuar a la tripulación conformada por 14 venezolanos, cinco mexicanos, cinco colombianos, dos ecuatorianos y un costarricense.

Dos de los ocupantes fueron trasladados a un centro hospitalario, precisó la autoridad. Los demás fueron llevados a una instalación militar. La fuerza naval activó igualmente un plan de emergencia para evi

