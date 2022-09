Por qué se reunió el presidente Gustavo Petro con la procuradora Margarita Cabello

Cortesía

En la mañana de este martes, el presidente de la República, Gustavo Petro, y la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, sostuvieron una reunión que, según informó el equipo de Cabello, se llevó a cabo en términos cordiales y ocurrió de manera casual. Duró cerca de 40 minutos y tuvo lugar en el restaurante del Hotel Dann, en Cali, en donde ambos se encontraban hospedados.

Según un comunicado emitido por la Procuraduría, Cabello le explicó a Petro los cambios que se han dado gracias a la ley del código disciplinario que aprobó el Congreso de la República en 2021, como respuesta a la sentencia que en su momento emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde que inició su carrera política, Petro no ha podido reconciliarse con la Procuraduría, pues siempre ha tenido alguna discordia con el organismo. En su momento, durante su campaña a la presidencia, propuso crear una “fiscalía anticorrupción”, iniciativa que no le agradó nada a la procuradora Cabello.

En su discurso de posesión, el presidente se refirió a la propuesta y trató de nivelar los ánimos aclarando que no se afectaría el puesto de Margarita Cabello. “Es una reforma constitucional, tiene un tiempo de dos vueltas legislativas y por tanto no se va a atravesar en el actual mandato de la Procuraduría”, dijo.

Sin embargo, esto se contradice con lo que comentó cuando Margarita Cabello suspendió temporalmente de su cargo a Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, porque supuestamente estaba haciendo proselitismo político en favor de Petro. Los dos chocaron porque el entonces candidato por el Pacto Histórico anunció la eliminación de la Procuraduría.

“Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana. La procuraduría no puede evadir el mandato popular”, dijo en su momento, el actual presidente de la República.

Entonces, la procuradora respondió: “Frente a la polémica que ha suscitado el anuncio de eliminar a la Procuraduría, igual que nos ocurrió a nosotros, se están dando cuenta que no es fácil dar con una solución que satisfaga la orden de la Corte IDH. ¡No se trata de proferir un articulito y ya!”. Añadió también que “la Asamblea Constituyente del 90 determinó que la Procuraduría era un ente autónomo e independiente que no depende del Ejecutivo y que tiene como función investigar y sancionar a los funcionarios electos popularmente”.

Hoy, en el marco del VII Seminario de la Ley 2094, los dos funcionarios se reunieron para tratar, además, la iniciativa que busca eliminar la entidad, ante la realidad de que muchas de sus gestiones pasan a terrenos de la Fiscalía o la Rama Judicial. Ante ello, Cabello señaló que hacer esto es “desconocer nuestra función preventiva”.

Desde la Procuraduría, afirmaron que en la reunión se abordaron también temas como la ola invernal, la situación de tierras, medio ambiente, y los planes integrales de seguridad.

“Hablaron además sobre la importancia de la misionalidad preventiva de la procuraduría en temas como la ola invernal, los temas de tierras, medio ambiente, sobre los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana y la lucha contra la corrupción”, informó la entidad.

El presidente no ha vuelto a referirse al tema. En todo caso, para llevarlo a cabo tendría que convocar a una asamblea constituyente y algunos partidos políticos ya han manifestado su rechazo a la iniciativa.

