Petro se reunió con los ponentes del proyecto de ley de la reforma tributaria ¿De qué hablaron?

El presidente Gustavo Petro definió los rubros en los que se invertirá el recaudo de su reforma tributaria, 2022. REUTERS/Luisa González

Este lunes 5 de septiembre el presidente Gustavo Petro se reunió con varios senadores y representantes de los partidos de gobierno y con los ponentes del proyecto de Ley de la reforma tributaria, que se presentó el mes pasado en el Congreso de la República, para discutir algunos puntos sobre la iniciativa. Una de las principales conclusiones a las que se llegó luego del encuentro es que se mantendrá la pretensión de recaudar un poco más de 25 billones de pesos.

“Una petición del presidente, es que el monto no puede bajar, es necesario para mantener las promesas de campaña, de inclusión social. De modo que el gremio que quiera oponerse a los impuestos que les hemos transmitido desde la reforma, tienen que mostrar una alternativa. Él dice que si vamos a bajarle por un rubro, tenemos que subirle por el otro, pero el monto de $25.9 billones debe mantenerse”, explicó el senador Gustavo Bolívar.

“De modo que gremio que quiera oponerse a los impuestos que les hemos transmitido desde la reforma, tiene que demostrar una alternativa, pero el monto debe mantenerse”, agregó el senador.

De igual manera, Bolívar indicó que se sigue analizando la posibilidad de aplicar cárcel a los evasores: “podría funcionar si hay penas alternativas sin censurar a quien no paga impuestos. Aquí queremos tener la discusión a penas alternativas, pero que haya censura jurídica y sociales a los evasores”, dijo.

Sin embargo, el principal tema de la reunión fue el de los rubros en los que se distribuirá el recaudo. La prioridad estará dirigida al pago de la deuda, infraestructura educativa, infraestructura agraria, vías terciarias, compra de tierra y agua potable. En pocas palabras, en programas enfocados en mejorar la calidad de vida de la gente.

Para la representante Katherine Miranda fue una reunión provechosa, porque se establecieron los rubros del recaudo. “Fue una reunión muy productiva con diferentes partidos políticos que reiteran su apoyo al Gobierno Nacional y también a esta reforma tributaria muy necesaria para los colombianos. Lo positivo de esta reunión es que le colocamos cara a donde van a ir esos rubros y esa plata que se va a recaudar de la reforma tributaria”, dijo la congresista.

Miranda también detalló que se estudió la posibilidad de aplicar una sobretasa adicional al sector financiero, es decir, pasar del 3 % al 5 %, algo que tuvo buena acogida entre los diferentes sectores políticos cuando se propuso. “Esta reunión se dio sobre todo desde las presiones y las angustias que tenían los diferentes partidos políticos con la reforma tributaria, pero se colocó algo sobre la mesa muy importante y es una sobre tasa adicional al sector financiero, que fue bien recogida, bien recibida por los diferentes sectores políticos, pasar del 3 % al 5 %”, afirmó Miranda.

“El 3 % nos está produciendo cerca de 500.000 millones de pesos, no es tan significativo, incluso hay personas que están proponiendo que esa sobre tasa sea del 10 %, pero todo está por analizarse en plenarias”, explicó por su parte Gustavo Bolívar.

En esta reunión, que duró más de tres horas, participaron congresistas del Pacto Histórico, Alianza Verde, Partido Conservador y Partido de la U. La senadora del Pacto Histórico Clara López se mostró molesta por supuestamente no haber sido invitada y escribió en su cuenta de Twitter: “El presidente Gustavo Petro se reunió hoy con ponentes reforma tributaria. No fui invitada. El secretario envió un mensaje de un celular no registrado. Si no puedo asistir a las reuniones no me puedo hacer responsable de tan crucial iniciativa como coordinadora de ponentes”.

SEGUIR LEYENDO: