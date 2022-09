Gustavo Bolívar les pidió a los empresarios “no llorar tanto” por la reforma tributaria

Los que se oponen a la Reforma Tributaria don los mismos que aseguraban que Petro llegaba a gobernar con una horda de expropiadores a acabar con la economía y a volvernos como Venezuela. Resulta que llegó a gobernar serio a atacar el déficit fiscal y tampoco les sirve. (Foto referencia: Colprensa)

La reforma tributaria continua levantando ampollas. Gremios, empresarios, políticos, entre otros actores de la sociedad han emitido sus opiniones respecto a una de las reformas que históricamente ha sido más compleja de manejar, ya que es impopular el tema de los impuestos y toca todos los sectores sociales en su economía, incluso, vale la pena recordar que la última vez que se intentó hacer una reforma tributaria se desató un estallido social en todo el país.

En el contexto de los discursos que se puedan emitir alrededor de la reforma del Ministerio de Hacienda, el senador del Pacto Histórico, partido de Gobierno, Gustavo Bolívar envió un mensaje a los empresarios, el cual, antes de lanzar las palabras dijo que esperaba que no se enojaran: “Como empresario le digo a los empresarios: no lloremos tanto”, escribió en el tuit que iba acompañado de un video que contenía el mensaje completo.

“Yo he estado en los dos estados, yo he sido pobre y hoy tengo una situación económica favorable. He estado en las dos capas de la sociedad y he visto como nos sobra plata para comprar cuadros de 80.000 dólares, de 30.000 dólares, rico todos esos gustos, excelente que los haya y no es que seamos enemigos de los ricos, de hecho Colombia es uno de los países que menos ricos tienen Latinoamérica. Si aquí hubiera más ricos, hoy no habría tanta pobreza”, estas palabras antecedieron el mensaje que envió Gustavo Bolívar a los empresarios.

“Empresarios los necesitamos solidarios. Voy a decirles unas palabra, que no se vayan a ofender: no lloren tanto, no lloremos tanto, tenemos que hacer ese esfuerzo adicional porque hay gente hoy que no tiene un peso en su bolsillo y no tiene ni siquiera una papa en la nevera”, dijo el senador Gustavo Bolívar.

Adicionalmente, Bolívar dijo que quieren que haya más ricos, “por favor, muchos más ricos, pero también queremos que haya menos pobres y en la medida en que haya menos pobres, aquí va a llegar la paz y el mayor patrimonio que puede tener hoy Colombia va a ser la paz y ustedes han visto como desde el día cero nuestro Presidente está empeñado en ir a los territorios a unir a la fuerza pública con la sociedad civil para que se unan en ese empeño de la Paz entonces tenemos que hacer la paz y ese va a ser el regalo para los empresarios y para todos los colombianos”, enfatizó el congresista del Pacto Histórico.

Noticia en contexto: La reforma tributaria de Ocampo, un cambio necesario, pero sin concertación

“Yo he sido pobre y ahora tengo una mejor posición económica y es el momento de hacer la revolución social con una reforma solidaria”, manifestó el presidente de la Comisión tercera del Senado

El senador y presidente de la Comisión tercera del Senado hizo otras aseveraciones sobre la reforma tributaria y el estado actual del país en el campo fiscal: “Cuando Gustavo Petro estaba en campaña, nos decían que veníamos a acabar con la economía del país y que íbamos a llegar allá con 80 talibanes a tomarnos el poder a expropiar a todo el mundo. Nos decían que íbamos a empezar a emitir billetes y que esto se iba a convertir en Venezuela, pues resulta que llega una estadista a tomar con toda la seriedad la economía de este país y ahora tampoco le caminan”, manifestó en su discurso Bolívar.

Respecto a la situación actual, el senador puso de manifiesto que: “Estamos recibiendo un déficit fiscal de 8 puntos prácticamente. Si se suman los de la deuda que tenemos que al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles podemos llegar a 9 o 10 puntos. Esto no se baja solo esto no se baja sin impuestos y si mantenemos ese déficit, pues las calificadoras de riesgo nos van a seguir viendo como un país donde nuestra moneda vale basura”, aseveró Gustavo Bolívar.

SEGUIR LEYENDO: