Andrés Llinás: el defensor de moda

Andrés Llinás. Foto: Daniela Beltrán

Ojos claros, cabello rubio, 1.88 mts de estatura, contextura delgada; parecen ser las medidas indicadas para estar dentro del rubro del modelaje, sin embargo, dichas características logran describir a Andrés Llinás, defensa central de Millonarios, y ahora imagen de la colección otoño 2022 de Mango Colombia.

Infobae Colombia estuvo con Andres Llinás, ficha clave en las líneas de defensa para Millonarios y destacó que el club en su vida es “amor y pasión”.

En la cabeza del joven futbolista jamás estuvo llegar a ser el referente de una marca de ropa. Sin embargo, en el 2022 tuvo su primer acercamiento al mundo de la moda, y como lo explicó el bogotano “es una marca con la que comparto valores y está alineada con mi esencia, pues el hombre MNG busca looks sencillos donde resalta el estilo mediterráneo contemporáneo con prendas que se acomodan a su estilo de vida, en mi caso combino comodidad con modernidad”.

Es importante resaltar que, el sueño más grande que tuvo el deportista fue pertenecer a las líneas del cuadro ‘embajador’. Desde los 9 años llegó a las divisiones menores del club bogotano, “desde el 2006 estuve en Millonarios y es ahí donde empieza mi proceso donde relicé mi sueño de ser fubolista. En ese momento lo hacía más por hobbie, jamás me imaginé que llegará a ser profesional”.

Tal y como resalta el defensa central, su familia fue clave para llegar hasta este punto, “mi familia siempre estuvo involucrada, todos mis éxitos han sido gracias a ellos”. Desde pequeño iba al estadio con su papá, Camilo Llinás, y un primo.

Cuando inicia su camino en el cuadro capitalino, Andrés realizó todo el proceso sub 9, sub 11, sub 15; a partir de esta última categoría fue llamado a Selección Bogotá. “En ese momento, cuando estaba representando a Bogotá en los juegos nacionales, llega un representante italiano, tenía 15 años. Me dijo que nos iba a ayudar a un compañero y a mí para ir al país europeo para estar en el Hellas Verona. Fue el momento donde me tomé el fútbol en serio. Duré en Italia 4 meses”, contó.

El deportista no logró consolidarse en Italia porque el club decidió no contratarlo para ese momento por ser menor de edad, además, eran muchos papeles que se debían tramitar, sin embargo, para el bogotano fue un premio haber estado allí ese tiempo.

Al regresar a Colombia tuvo que tomar una decisión difícil para seguir en el camino del deporte, dejó el colegio donde estudiaba, el Nueva Granada. Una de las frases que más recuerda por parte de su mamá cuando continúo con el fútbol fue, “es mejor arrepentirse por algo que se hizo y no te arrepientas por algo que no”. Pasó después a estudiar por un año en el Teaching & Tutoring para finalizar con sus estudios.

BOGOTÁ. 21 de agosto de 2021. Millonarios derrotó 2-0 al Independiente Medellín en el estadio El Campín, en juego válido por la sexta fecha de la liga Betplay II-2021. En la foto: Andrés Llinas y Daniel Ruiz. (Cortesía Dimayor)

El deportista bogotano, sin esperarlo, fue convocado para debutar en la profesional de Millonarios con 17 años, el 30 de abril de 2015. Ricardo Lunari, técnico en ese momento, lo dejó actuar en la Copa Colombia contra Expreso Rojo. Sin embargo, para el siguiente semestre de este mismo año, el cuadro ‘embajador’ cambia de director técnico, Rubén Israel, quien decide que el defensa central debía volver a al sub-20.

“Me llega un llamado a la selección Colombia sub 20 y pensé este es el momento perfecto para demostrar que soy un jugador para estar en la profesional de Millonarios. Llevaba 3 días y 7 antes de jugar el sudamericano en Ecuador, hago una entrada que no debí hacer, me lesionó y también sale lastimado, Nicolás Benedetti, que era la estrella en ese momento de la Selección”, indicó el futbolista en su experiencia cuando fue convocado para la selección Colombia sub 20.

En el 2018 se fue a préstamo a Valledupar en un convenio entre el club bogotano y el de la B; durante este torneo tuvo pocas actuaciones y minutos dentro del campo. Luego, ante la mala actuación de Millonarios en el campeonato, deciden llamar a Jorge Luis Pinto para dirigir al cuadro ‘embajador’, quien decidió convocar a los jugadores que estaban de préstamo en Valledupar.

La confianza que le dio este técnico le sirvió a Andrés Llinás para tener la oportunidad de jugar en Copa Colombia, en última fase contra Tigres, hizo su primer gol como profesional, y adicional a esto, lo escogieron como figura del partido.

Según el defensor central, su época más difícil fue cuando llegó la pandemia del covid-19 porque se replanteó la posibilidad de ser profesional en el fútbol. En medio del encierro tuvo largas charlas con personas cercanas sobre su futuro en el deporte.

Sin embargo, el momento en el que volvió el torneo nacional y ante la lesión de varios jugadores del club capitalino, se empezaron a ver nuevas posibilidades para mostrarse en competencia. Recuerda con fervor el día que volvió a pisar el campo de juego, fue en Cali contra América, partido que ganaron 0-2.

A lo que después sería su mayor oportunidad, época en la que empezaba a dirigir Alberto Gamero, el que era el defensa titular, Matías de los Santos, anunció su partida, tomo su puesto y desde ese momento no ha soltado la titular en Millonarios.

Foto: Instagram @llinasandres

Por su buen rendimiento reflejado en sus excelentes números en el 2021 fue convocado a la selección Mayores para la triple fecha en las Eliminatorias. Debutó con la ‘Tricolor’ en enero de 2022 en un partido en el que se venció a Honduras con un marcador de 2-1.

Por su parte, el futbolista resaltó el partido para la próxima fecha contra Santa Fe, “es una semana importante para nosotros porque disputamos el clásico y luego al ida de la Copa”. Este sábado en la disputa por la jornada 10, Millonarios recibe en El Campín a los ‘leones’.

