Secretaría de Educación de la gobernación de Boyacá manifestó en el congreso su preocupación por construcción de colegios

Una delegación especial de la Secretaría de Educación departamental de Boyacá asistió a la invitación hecha por el representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien es el presidente de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. La persona encargada de dirigirse a los congresistas fue el arquitecto Enrique Javier Camargo, quien manifestó la preocupación que tiene el departamento frente a la ejecución de obras que adelanta el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE), entidad adscrita al Ministerio de Educación

De acuerdo con las palabras de Enrique Camargo, la entidad encargada de ejecutar la construcción de los planteles ha presentado varios incumplimientos.

“Es uno de los problemas más complejos que tiene el departamento y que veo que tienen todos los departamentos del país. Nosotros dentro de ese gran panorama complejo que tenemos, vemos que hoy de los 26 colegios que inicialmente en el 2016 se pactan con el Gobierno Nacional, tenemos 14 colegios entregados y faltan por terminar 12 colegios”, señaló Enrique Camargo.

Si bien resaltó que esta es una situación que se puede estar presentando de manera general en la mayoría de los departamentos del país, dijo que la situación de Boyacá y sus municipios es preocupante, en la medida que ya se ha hecho una inversión cercana a los 29 mil millones de pesos.

Para Camargo, el retraso se ha presentado, entre otras cosas, por la priorización que hizo el FFIE de otras obras que no estaban planeadas y que tuvieron un costo de 3.600 millones de pesos, asegura que esta inversión pudo ser mucho menor. Frente a este tema en particular, dice que el departamento ha tenido que hacer un esfuerzo para cubrir el costeo de estos terminados que no estaban presupuestados desde un principio.

“Todo eso sin saber las obras complementarias fundamentales que se necesitan para terminar realmente los colegios como cerramientos, urbanismos y cosas como estas que cuestan alrededor de otros 10 mil millones de pesos para los 26 colegios”, indicó el ingeniero Enrique Camargo.

El funcionario detalló que. por el momento, un total de 14 obras están detenidas, mientras el FFIE está adelantando labores para reasignar las edificaciones a nuevos contratistas. Añadió también, que para lograr la culminación de las obras en algunos planteles, la gobernación ha tenido que financiar parte de los proyectos por un costo total de 4.122 millones de pesos.

En el departamento se ha presentado un incremento en la deserción académica en los últimos años, situación que obedece, indica Camargo, a la falta de infraestructura educativa. Aquí destacó que proyectos que estaban inicialmente planteados para una duración de un año o año y medio, a día de hoy con más de seis años en obras, no logran culminarse, lo que ha significado un sobrecosto tanto para el FFIE como para la gobernación

“Hay un problema que preocupa mucho en Boyacá y es el caso de subcontratistas a los que no se les ha resuelto el pago de las deudas de los contratistas no solo de los de ahora sino de los de tiempo atrás, desde los que comenzaron con el proceso”, aseguró el funcionario.

Por último, intervino el representante Jaime Raúl Salamanca, quien se desempeñó como secretario de Educación del departamento de Boyacá antes de llegar al congreso. El congresista pidió a las autoridades de educación no contratar la construcción de colegios del país con el FFIE.

