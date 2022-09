El regaño de una “tía afro” a Francia Márquez: “Yo soy una reina, no pertenezco al grupo de los nadies”

Rosa Emilia Solís, líder afro, le hizo tremendo regaño a Francia Márquez. - Fotos: redes sociales y Colprensa.

Esta semana, la Casa de Nariño fue escenario de un duro regaño que se ganó la vicepresidenta Francia Márquez por parte de una líder afrocolombiana identificada como Rosa Emilia Solís, quien asegura ser tía de la coequipera del presidente Gustavo Petro y que, delante de varias personas y ante los ojos de las cámaras que grababan en vivo, se desmarcó del discurso de Márquez.

Todo ocurrió en el marco de la conmemoración del primer año de la Ley 70 de 1993 sobre las comunidades negras en Colombia, que asistieron hasta el palacio presidencial para reunirse con los miembros del Gobierno y escuchar qué tenían por decirles en el magno evento.

Allí, asistieron líderes afros de todo el país, incluidos los de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. De esta organización pertenecía Rosa Emilia Solís, la supuesta tía de la vicepresidenta. Sin embargo, el parentesco que dice tener con Francia Márquez es por costumbres de la comunidad negra de la que hace parte debido a que, como lleva 70 años en la comisión, los demás integrantes los conciben como tíos, madronas, entre otros.

Foto: (Colprensa - Raúl Palacios)

Por esa razón, se sintió en confianza de enviarle un vehemente discurso delante de ojos, expectantes y altos integrantes del Ejecutivo a la “vice”.

“Rosa Emilia Solís no tiene ningún deber y ninguna responsabilidad de estar en este evento hipócrita”, inició el discurso de Celis, quien aseguró que ella, contrario a varios de los que estaban ahí, no se andaba con hipocresías.

“No me pidan que venga aquí con hipocresías. Hoy soy maestra jubilada, historiadora, jubilada, por eso me paro aquí”, prosiguió la mujer, que se ha dado a conocer por su irreverencia la hora de expresar una diatriba. De hecho, se mostró desconcertada de que el Gobierno la hubiese tenido en cuenta para ese evento al que, de nuevo, criticó de manera impetuosa.

“Para mucha gente yo soy el demonio, soy la polilla y me vienen a mí a hablar aquí de unidad. Nunca voy a estar de acuerdo con la unidad. ¿Quiénes se quedan con la unidad? En la unidad solo reina el que tiene la plata y el que escribe. ¿Quién hará la unidad? No le acepto a nadie, no estoy en eso y no me voy a unir con nadie”, señaló.

La vicepresidenta Francia Márquez estuvo en el festival Petronio Álvarez en Cali. Foto: Alcaldía de Cali

Además, a gritos, exhortó al presidente Petro y a la vicepresidenta Márquez para que cumplan con lo prometido en campaña: “Yo solo quiero que el doctor Petro y mi sobrina (Francia Márquez) cumplan lo que juraron: que se cumpla la ley”, dijo Rosa, mientras que no permitió que la moderadora del evento la interrumpiera en sus feroces afirmaciones.

“Señorita, me siento intimidada, acosada, perdón. Colabórenme, usted está muy hermosa, pero respete a los viejos”, dijo la mujer, antes de lanzar el comentario más directo contra Francia Márquez y desmarcarse del discurso con el que ella hizo campaña para ser presidenta y que, luego de confirmarse como fórmula de Petro, adaptó para ganarse el corazón de los más de 11 millones de colombianos que votaron por ellos en las elecciones.

“Sobrina, por eso nunca me identifiqué con usted y nunca lo haré. Cuando usted dijo que pertenecemos al grupo de los nadies, respeto, pero no pertenezco a ese grupo porque yo soy reina, hija de reyes, y una reina no pertenece a los nadies”, aseveró la líder afro.

Aquí el video:

Líder afro contradijo a la vicepresidenta Francia Márquez

Antes de terminar su impetuoso discurso, la anciana se refirió a la llamada Colombia Profunda, término utilizado para referirse a las regiones apartadas del país y, de nuevo, lanzó varias críticas: “Yo no sé de qué me están hablando, yo nací en la zona rural y me tocó luchar. Y las primeras cosas que me han tocado en la vida no son ni con los blancos ni con los negros”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: