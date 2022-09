Carmen Villalobos cantó, bailó y hasta dedicó ‘Despechá' en concierto de Rosalía

Carmen Villalobos bailó, cantó y hasta dedicó canciones en el concierto de Rosalía en Bogotá. Foto tomada de Instagram @carmenvilaloboss

La noche del 31 de agosto, los asistentes al show de Rosalía que se presentó por primera vez en Colombia con su ‘Motomami World Tour’ pudieron presenciar el espectáculo sin precedentes que ofreció la artista española en el Movistar Arena. Al evento asistieron varias personalidades entre las que estaban Carmen Villalobos, que recientemente terminó su relación con Sebastián Caicedo.

La barranquillera compartió en sus InstaStories con los más de 20 millones de seguidores que recoge en la red social, los momentos que disfrutó del concierto de la interprete de canciones como Motomami, Con altura y La noche de anoche. Sin embargo, algo llamó la atención de sus seguidores del momento en que Rosalía interpretó su más reciente éxito musical titulado Despechá.

Allí, la actriz dejó salir su sabor costeño al ser grabada bailando y disfrutando del evento con un llamativo vestido de colores que dejó al descubierto la figura por la cual es, admirada por varios de sus seguidores, a quienes les roba más de un suspiro en cada una de sus apariciones.

Lo curioso del momento fue la manera en la que entonó parte de las estrofas de la canción de la española, por lo que los internautas aseguraron que estaría haciendo una nueva dedicatoria a Sebastián Caicedo, con quien recientemente confirmó que daban fin a su matrimonio de años.

Otra de las canciones que interpretó Villalobos a todo pulmón fue ‘La noche de anoche’, tema que interpreta Rosalía en compañía de Bad Bunny en su versión original y agregó: “Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Sola, dando y dándole sin parar…”. Además, agregó que esa es una de las canciones que más le gustan del repertorio de la artista española.

Después del concierto, la también presentadora de ‘Top Chef’ salió de celebración con varios de los participantes del reality de cocina que se graba en Colombia y en el que están participando personalidades de la talla de la exMiss Universo Zuleyka Rivera, Mauricio Islas, Chiki BomBom y el colombiano, Gregorio Pernía, entre otros.

Aquí puede ver el momento en el que Carmen Villalobos disfruta del concierto de Rosalía en Bogotá:

Así le fue a Rosalía en Colombia durante su presentación

En su primera vez en la capital del país, la cantante española hizo un homenaje a su más reciente trabajo discográfico, ‘Motomami’, y sacó a flote la nostalgia del que fue su trabajo discográfico más aclamado por la crítica, ‘El mal querer’. La intérprete de Bizcochito compartió con sus más fieles seguidores, recibió decenas de regalos y habló del profundo amor que siente por el territorio nacional.

Prendas llenas de lentejuelas, zapatos de plataforma, chaquetas de cuero y maquillajes extravagantes se apoderaron del Movistar Arena en la noche del pasado miércoles 31 de agosto. Rosalía, con su ‘Motomami World Tour’, encendió la tarima del escenario más importante de Colombia.

La energía de las coreografías y las percusiones se redujeron al término de ‘Bizcochito’, cuando la española tomó su guitarra y decidió compartir un íntimo momentos con sus fans. Confesó, en medio de su charla, que tiene un fuerte lazo con Colombia por diferentes motivos. Su primer amor, por ejemplo, era de aquí, al igual que Lucero, una amiga que, cocinándole pandebono, hizo de sus días amargos algo positivo.

“Mira, tengo una pequeña confesión que hacer hoy. Esto es algo que nunca he explicado, nunca, hasta ahora. Mi primer amor era colombiano. Era de aquí. Tenía unos ojos verdes increíbles. No se dio, pero, me pregunto que ha de pensar él ahora. Yo creo que se arrepiente”, comentó entre risas.

