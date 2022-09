Proceso contra Nairo Quintana: el TAS admitió la apelación a la sanción del ciclista colombiano

El corredor colombiano, Nairo Quintana inicia su proceso de apelación con el TAS por la sanción de la UCI Foto: Arkéa-Samsic

El TAS ha comunicado este jueves que admitió la apelación que hace el ciclista colombiano Nairo Quintana ante la sanción que le impuso la UCI por presunto uso de la sustancia Tramadol en el Tour de Francia 2022, donde fue descalificado tras ser sexto en la clasificación general.

El Tribunal de Arbitraje del Deporte será el encargado de decidir, teniendo en cuenta las pruebas que se enviaron por parte de Quintana y su equipo de abogados, si es válida la sanción del máximo rector del ciclismo o si en efecto se cometió un error a la hora de juzgar al cafetero.

“Lausana, 1 de septiembre de 2022 - El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha registrado el recurso presentado por el ciclista colombiano Nairo Quintana contra la decisión emitida por el Director Médico de la UCI el 17 de agosto de 2022 (la Decisión Impugnada) en la que se consideró que había infringido el Reglamento Médico de la UCI (presencia de tramadol en competición) y se le sancionó con la descalificación de los resultados que obtuvo en el Tour de Francia 2022 y una multa de 5.000 francos suizos.

El arbitraje del TAS ha comenzado. Habrá un intercambio de escritos mientras el panel de árbitros que decidirá el asunto está siendo designado. Una vez constituido, el panel emitirá instrucciones procesales a las partes, incluso con respecto a la celebración de una audiencia”, dice el comunicado emitido este jueves.

Aún así, el proceso se da por iniciado, pero no se tiene un tiempo estimado para dar una respuesta al caso, pues se tendrá que estudiar minuciosamente cada uno de los argumentos de las partes y de las pruebas que se presentaron por la UCI y Quintana. Esto dijo el tribunal en el comunicado: “En este momento, no es posible indicar cuándo se anunciará la decisión final”.

Nairo se prepara por estos días en Europa para volver a competir próximamente, pues la sanción de la UCI no le prohíbe seguir como ciclista activo mientras se defiende de la acusación. Aún así, Quintana ha decidido no asistir a la Vuelta a España con su equipo Arkea Samsic, pues dijo no tener cabeza para afrontarla ahora mismo, pensando en defenderse con todas las herramientas jurídicas necesarias para limpiar su nombre.

Nairo Quintana tendrá que esperar a que se resuelva su caso, mientras tanto, se espera verlo portando el uniforme de la escuadra bretona en algunas de las competencias más destacadas de final de temporada en Italia. Recientemente se conoció que también estaría al frente de la Selección Colombia en el próximo mundial de ruta de Australia.

Quintana ha recibido el apoyo de muchos de sus seguidores, quienes a través de las redes sociales le han dejado saber que confían en él y en que saldrá adelante este caso. Algunas han caído en la confusión por creerse que se relaciona con dopaje, por lo que la mánager del deportista boyacense sacó un comunicado aclarando que no la sanción a Nairo no es por infringir las normas antidopaje sino las normas médicas deportivas.

