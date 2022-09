Este es el movimiento de los futbolistas colombianos en el último día de fichajes en las ligas top de Europa

James Rodríguez solo ha disputado nueve partidos con el Al-Rayyan en lo corrido del 2022. Foto: Twitter @jamesdrodriguez

España, Italia, Alemania e Inglaterra viven este 1 de septiembre su último día de fichajes para jugadores con contrato. Algunos jugadores colombianos se roban la atención como es el caso de James Rodríguez, quien un día antes en medio de una entrevista al programa El Chiringuito se ofreció abiertamente para jugar en el Valencia CF de España. Así mismo Johan Mojica podría pasar al Villarreal mientras que jugadores como Yerson Mosquera y Luis Fernando Muriel despiertan el interés de otros clubes. Esta se culminará a las 5:00 de la tarde, hora colombiana. media noche de Europa.

James Rodríguez y su posible llegada al Valencia CF

“No estaría mal, pero no sé nada. Si es para allá me iría caminando, pero llegaría tarde porque ya el mercado ha cerrado. Es un gran club, ficharon a Cavani y si quieren alguien que lo asista ahí estoy yo”, fueron las declaraciones de James Rodríguez en su entrevista con Edu Aguirre que puso en el foco al colombiano por un posible regreso a España.

El fichaje de Edinson Cavani, la mala situación deportiva del equipo ‘che’ y el hashtag #ElValencianismoQuiereAJames fueron los elementos claves que ambientaron la posible llegada del ex Real Madrid. Sin embargo, en horas de la mañana fue el mismo periodista español quien aseguró que el goleador de Brasil 2014 no había sido contactado por el Valencia y su futuro estaría por Qatar durante un año más.

Johan Mojica, el sustituto de Pervis Estupiñan en el Villarreal CF

El lateral derecho colombiano sería confirmado por el Villarreal CF, semifinalista en la última temporada de la UEFA Champions League, a minutos del cierre de la ventana de transferencias en Europa. El ahora jugador del Elche CF saldría luego de que el ‘submarino amarillo’ estuviera dispuesto de pagar la clausula de salida de 5.5 millones de euros.

El pedido de Unai Emery, quien ha tenido a su cargo a otros colombianos como Carlos Bacca, se da luego de que el ecuatoriano Pervis Estupiñán fichara por el Brighton Albion de la Premier League de Inglaterra. El jugador mantendría el 10% de su pase y Deportivo Cali recibiría un porcentaje por la figura del ‘Mecanismo de Solidaridad’.

Yerson Mosquera y Luis Fernando Muriel, los colombianos apetecidos por clubes de Europa

El defensor central del Wolverhampton, Yerson Mosquera, quien llegó al equipo de Inglaterra hace un año por 4.5 millones de euros, estaría siendo buscado por dos clubes de Europa ante para ser cedido a minutos del cierre de la ventana de transferencia. Su salida sería por petición del club quien desea que el jugador sume minutos y experiencia en la temporada 2022-2023.

Los equipos interesados son Troyes de Francia, a donde llegó Marlos Moreno tras su buena temporada en el fútbol de Bélgica. El otro interesado es Sunderland, quien regresó a la segunda división y va en buen camino para regresar a la Premier League.

Entre tanto un jugador que siempre aparece en el radar de diversos clubes es Luis Fernando Muriel. El delantero del Atalanta será suplente en el partido que jugarán ante el Torino en la quinta fecha. Sin embargo desde Turquía apuntaron por un posible interés del Fenerbache en el canterano del Deportivo Cali.

