Delincuentes disfrazados asaltaron una entidad bancaria en Barranquilla.

En el norte de Barranquilla, el pasado miercoles 31 de agosto se registró un nuevo ‘taquillazo’ dentro de un centro comercial, dos sujetos vestidos con uniformes de una empresa de vigilancia fueron los responsables del delito.

En la sucurrsal de Western Union ubicada en el Centro Comercial Único, a unas cuadras de una estación de Policía en presencia de trabajadores, compradores y personal de seguridad del sector.

Según testigos, los hombres llegaron disfrazados y, haciéndose pasar por empleados de la empresa privada de vigilancia, lograron el ingreso al local comercial al frente de la plaza de las comidas, engañaron y abordaron a los empleados del establecimieno recaudador de dinero y divisas extranjeras, Western Union, para después exigirles unas bolsas donde se llevaron las bolsas llenas de dinero en efectivo.

Minutos después, los delincuentes salieron rápidamente de la agencia de cambios de divisas y salieron por la puerta que da a la carrera 39, abordaron un vehículo y huyeron con el botín.

Luego del suceso, las alarmas se encendieron en el sitio y con teléfonos celulares los clientes grabaron los momentos posteriores al robo.

Las Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron al lugar para establecer lo que ocurrió, pero la insitución aún no ha determinado la cuantía total del hurto.

Vale recordar que, en las últimas semanas los robos a entidades bancarias en Barranquilla en la modalidad de ‘taquillazo’ se han convertido en una constante. Por esta razón, la inseguridad en la capital del Atlántico ha alcanzado la máxima alerta por parte de las autoridades y de la ciudadanía.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, señaló que se incrementarán los operativos y se trabajará de la mano con el gobierno del presidente Petro en un plan de choque contra la violencia. De igual manera aseguró que ni su administración, ni los barranquilleros se dejarán amedrentar por los bandidos, en este caso se ofrecerán recompensas que permitan dar con el paradero de los criminales y contrarrestar su actuar.

“No nos va a temblar la mano, no nos vamos a dejar amedrentar. Seguiremos llamando a los bandidos por su nombre, seguiremos ofreciendo recompensas, porque es la información otorgada por fuentes humanas la que nos ha permitido hacer más de 30 allanamientos y capturas durante los últimos meses. Barranquilla no está sola. Le estamos pidiendo el acompañamiento al Gobierno nacional y este ha manifestado que nos lo otorgará”, indicó Pumarejo.

Por su parte, Carlos Camargo, defensor del Pueblo insistió en el aumento de la criminalidad. Desde principios del mes de agosto del 2022, la ciudad ha sido testigo del recrudecimiento de la violencia, situación que se ha extendido al área metropolitana.

“En seguimiento a la alerta 037 de 2020 emitida para Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia hemos constatado que la situación de derechos humanos en el área metropolitana de la capital de Atlántico se ha venido deteriorando, lo que se refleja en el aumento en los indicadores de violencia. Por ejemplo, el aumento de los homicidios del 25% y de las extorsiones, con un 128%”.

De igual manera, Camargo destacó que tanto homicidios como circulación de panfletos hacen parte de la dinámica criminal de los delincuentes,“nos preocupa sobre todo la situación en Barranquilla, Malambo y Soledad, pues, aunque la alerta contiene una serie de recomendaciones para prevenir y mitigar el riesgo, en el seguimiento llevado a cabo, se pudo establecer la precaria e insuficiente acción institucional, lo que se refleja en la situación que hoy estamos viviendo”, concluyó.

