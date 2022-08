Todo lo que debe saber de las Pruebas Saber 11 de este fin de semana

Colprensa

Desde hace 54 años el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) ha realizado pruebas para conocer las habilidades y aptitudes de los estudiantes de educación media para ingresar a la educación superior en el país, y este fin de semana, los estudiantes de calendario A, deberán presentarse.

El instituto dispuso de 1.561 lugares para realizar la prueba en 519 municipios. El sábado 3 y domingo 4 de septiembre, alrededor de 640 mil estudiantes estarán citados por el Icfes para presentar los exámenes Saber 11 de calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

En dos sesiones, una en la mañana y la otra en la tarde se realizarán las pruebas Saber 11 calendario A y Validantes y se llevarán a cabo en jornada única el domingo 4. Estas pruebas se realizarán en modalidad de lápiz y papel en sitio, en todo el territorio colombiano en 1.561 lugares en el 50 % de los municipios de Colombia.

“Más de 616.000 estudiantes presentarán la primera prueba, mientras que 4.300 personas mayores de 18 años buscarán alcanzar el título de bachiller en Colombia con la prueba Validación del Bachillerato Académico”, explicó Mónica Ospina, directora general del Icfes.

Los estudiantes de los grados noveno y décimo, por su parte, realizarán las pruebas Pre Saber y serán presentadas por más de 20 mil estudiantes. De los anteriores, 17.500 realizarán la prueba bajo la modalidad de lápiz y papel y otros 3.400 la realizarán de forma electrónica en casa.

La citación para la prueba Saber 11 A

A través de este enlace podrá hacer efectiva la consulta de la citación individual. Allí, deben completar información como: el tipo de examen que van a presentar, el tipo y número de documento de identificación y el número de registro que se les fue asignado para la prueba.

Al entrar, la plataforma indicará todos los datos de la cita, entre los que está el lugar al que el estudiante debe asistir para desarrollar la evaluación.

Las y los estudiantes deberán tener a mano su documento de identidad, independientemente del tipo de prueba que presenten. Para las pruebas en lápiz y papel deben contar con un lápiz No. 2, tajalápiz y borrador.

Tips para el Icfes

La mayoría de los estudiantes están nerviosos por presentar las pruebas y sobre todo, por los resultados. Sin embargo, el Icfes puso a disposición de los estudiantes y de las personas que presentarán las pruebas Saber, una plataforma para que antes de la prueba se puedan familiarizar con el examen y el tipo de preguntas. Una de ellas es la aplicación “El Icfes tiene un preicfes”, en la que se podrá hacer un simulacro en tres ejes principales: Matemáticas, Ciencias Sociales, Inglés, Lectura Crítica, Ciencias Naturales con promedio de tiempo entre 15 a 20 minutos.

Consejos antes de presentar el examen:

-Dormir 8 horas: Debe descansar bien la noche anterior, para que su cerebro esté listo.

-No estudie un día antes: lo único que logrará es ponerse más nervioso y tenso.

-Comer ligero: un día antes del examen, evite comer alimentos pesados y que puedan provocar algún malestar. Necesita oxigenar en su cerebro por lo cual su estómago no debe estar lleno.

-Ejercítese: el día del examen es recomendable que realice alguna actividad física como footing, yoga o ejercicios de relajación.

-Sea puntual: busque con anticipación el lugar donde se llevará a cabo el examen. Así evitará cualquier imprevisto el mismo día.

-Caramelos: lleve algunos para el momento que sienta ansias o nervios.

-Lea: es importante que lea cada una de las preguntas detenidamente y trate de contestarla sin ver las opciones. Luego de responderla mentalmente, revise las opciones y marque la que concuerda.

-Responda seguro: resuelva las preguntas si estas totalmente seguro de la respuesta. De no ser así, evitar perder puntos por elegir la respuesta equivocada.

-Priorice: lo ideal es resolver las preguntas más fáciles, así no perderá tiempo. Luego puede comenzar con las más complicadas.

-Tome el tiempo: debe estar atento al reloj. Procure demorarse por cada pregunta de uno a dos minutos.

-Señale: si no responde alguna pregunta enciérrela en un círculo y pase a la siguiente. De esta manera la podrá identificar rápidamente al final, para resolverla.

-Minutos finales: nunca deje para el final la hoja de respuestas. Cuando resuelva cada pregunta, márquela inmediatamente en su hoja de respuestas.

-No se rinda: si no sabe algunas respuestas, tranquilo no se acaba el mundo. Continúe con las siguientes, verá que poco a poco irá completando el examen. Estudió mucho, confíe en tus conocimientos.

-Revise: si termina el examen y aún tiene tiempo, revíselo. Así se sentirá más seguro.

