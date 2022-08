Natalia Reyes regresa a Hollywood con una película grabada en Colombia

La actriz bogotana adquirió reconocimiento internacional al protagonizar la más reciente entrega de la saga Terminator. Foto: EFE/ Mario Guzmán

En las últimas horas se conoció que la actriz bogotana Natalia Reyes, reconocida internacionalmente por su papel en la última entrega de la saga Terminator, hará parte del elenco de Shadow Force, liderado por Kerry Washington y Omar Sy, y que será rodada en Colombia.

La noticia, publicada por el portal Deadline, la compartió la actriz con sus seguidores en Instagram, en donde escribió “Yeah baby we are back on track!#ShadowForce. Volvimos”.

De acuerdo con el portal estadounidense, Shadow Force es un thriller de acción dirigido por Joe Carnahan, que cuenta la historia de Kyrah (Washington) e Isaac (Sy) líderes de un equipo de fuerzas especiales multinacional, que rompen las reglas por amor y abandonan el equipo para salvar a su hijo, pasando a la clandestinidad, pues por sus cabezas pesan sendas recompensas, siendo su antiguo equipo el encargado de encontrarlos.

La película, al ser rodada en Colombia, recibirá descuentos fiscales del 35 % por los gastos en servicios audiovisuales en el país, según lo contempla la Ley del Cine y que vigila Proimágenes.

Junto con el anuncio de que Reyes participará en la película, se revelaron los demás integrantes del elenco, entre los que destacan el británico Mark Strong, el actor y rapero estadounidense Marvin Krondon Jones III, el actor chinoneozelandés Yoson An, el también estadounidense Ed Quinn y el joven Jahleel Kamara, que se suman a los antes confirmados Da’Vine Joy Randolph y Cliff Method Man Smith.

Vale recordar que la actriz colombiana ha participado en producciones como Pájaros de Verano, seleccionada para abrir la quincuagésima edición de la Quincena de Directores en el Festival de Cannes de 2018; Pickpockets (2018) del director Peter Webber, y más recientemente en la película ecuatoriana Sumergible (2020)

Natalia Reyes fue vista en Cartagena

En los últimos días, según reveló El Universal, la actriz estuvo de visita en el barrio Olaya Herrera, en donde, al parecer, estaría trabajando una nueva producción.

Fue el artista cartagenero Andy Strong quien, en una publicación en Facebook, dio a conocer la visita de la bogotana que, al parecer, estaría apoyando una producción en La Heroica.

“La primera actriz colombiana en protagonizar ‘Terminator’ y hoy está con las máquinas de Olaya... Gracias, Naty, Dios bendiga tu humildad y ese gran gesto de ayudarnos en nuestros sueños... Se viene película mi gente... Estoy feliz, gracias a Dios”, se lee en la publicación que realizó el cantante en su perfil de Facebook.

El medio cartagenero también reseñó cómo, en una segunda publicación en la red social, la actriz interactúo con los jóvenes, con quienes habló de la importancia de la educación y la formación para la vida.

En el video, que también fue publicado por Andy Strong, el cartagenero invita a sus seguidores, y a todas las personas que puedan estar interesadas, a apoyar la producción:

“En Olaya con los tigres del barrio. Se viene película. Si quieres apoyar o participar de cualquier manera eres bienvenido, haz tu comentario”.

Otros proyectos de Natalia Reyes

Vale recordar que en 2021 la actriz bogotana también reveló que será la protagonista de una historia de ciencia ficción llamada Tomorrow Before After, que también se rodó en Colombia y que aún no tiene fecha de estreno, según se puede leer en el portal IMBd.

La bogotana, a través de su cuenta de Instagram, expresó su alegría por ser parte del proyecto cinematográfico en medio de su avanzado estado de gestación.

“Este es un proyecto muy especial, un reto actoral inmenso que asumo con siete meses de embarazo. Mucha sincronía y creatividad. Empezamos #TomorrowBeforeAfter cuidadas por un equipo increíble y rodando en mi país”, escribió a la vez que compartió un post de Deadline, medio estadounidense, que anunció la noticia.

De acuerdo con Deadline, la historia tiene como escenario un mundo postapocalíptico en el que solo existe una mujer, quien – como suele ocurrir en otros largometrajes de este estilo – se centra en buscar otros seres humanos que se mantengan con vida. Sin embargo, las cosas toman un giro de 180 grados al enterarse de que está en embarazo.

