El nuevo tiburón de Shark Tank Colombia habló de la actualidad económica: “Una reforma tributaria no define tu negocio”

Álvaro Rodríguez Ferrero, el nuevo tiburón de Shark Tank Colombia. Tomado de Ventura Group.

Álvaro Rodríguez Forero es un reconocido empresario colombiano, graduado en economía de la Universidad Javeriana, quien ha participado de la creación de varios proyectos y emprendimientos, lo que le ha permitido convertirse en un referente empresarial en el país, al punto de ser llamado al pánel del programa Shark Tank, que comenzará su quinta temporada en Colombia el próximo viernes 16 de septiembre a las 10 de la noche por Sony Channel. Es master en economía marítima y logística de la Universidad Erasmus Rotterdam en Holanda, y actualmente es el vicepresidente estratégico del Grupo Empresarial Venura.

Este hombre de emprendimientos es, además, el esposo de la reconocida modelo y presentadora Laura Tobón, quien, cómo contó en diálogo con Infobae, fue quien le ayudó a afrontar el reto televisivo de participar en Shark Tank, asesorándolo en varios aspectos de los medios de comunicación

“Lo bueno es que Laura y yo siempre compartimos cada decisión que vamos a tomar, creo que eso es parte de ser una familia. Cuando me llamaron yo estaba un poco nervioso porque no estaba seguro si iba a ser bueno para esto, o para hacer televisión, para estar en un programa; no sabía qué tanto tiempo iba a requerir esto y estaba un poquito nervioso. Laura me fue explicando un poquito más cómo funciona, ella fue la que me impulsó para que no fuera a dejar pasar esa oportunidad, que no me iba a arrepentir y, bueno, yo gracias a Dios siempre hago lo que dice mi mujer en la casa y este creo que fue el mejor consejo, y gracias a Dios ya me fui metiendo en este tema que ha sido espectacular”

El emprendimiento, podría decirse es el motor de su vida: ha sido el cofundador de Comfy Colombia, Innside y Boss Tank, un podcast, precisamente, para impulsar a la creación empresarial. Este ideal es lo que intentó plasmar en el programa, pero mostrando una ‘visión más global’ asegura que hay muchos retos, no solo nacionales, pues se siguen viviendo los efectos tras la pandemia, además que sigue existiendo mucha incertidumbre de lo que puede suceder en el futuro con las decisiones de los distintos gobiernos:

“Los retos no son solamente nacionales y eso quiero dejarlo claro, son unas coyunturas y unos retos globales, sobre todo en materia económica; los retos de la pandemia ha acelerado los desequilibrios que nos hagan dejan una situación nueva, no es más fácil o más difícil, pero, simplemente es una situación nueva a la que nos tenemos que ajustar; tal vez lo más complicado ahora es esa incertidumbre de no saber qué es lo que va para los próximos dos o tres años, lo bueno del emprendimiento y de los emprendedores es que siempre estamos en un ambiente de incertidumbre, nunca sabemos si las cosas van a funcionar, no sabemos si nuestro negocio va a salir adelante, es casi como aceptar ese salto al vacío y jugársela, creo que en ese sentido que el escenario sigue siendo el mismo para los emprendedores”.

En el caso de Colombia, sin dudarlo, Rodríguez asegura que la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro no es una iniciativa nueva, ya que cada administración lanza hasta dos regulaciones por periodo, por lo que le aconseja al empresariado no asustarse, por el contrario, hacerle frente como todos los retos que se presentan día a día, entendiendo en cómo sacarle algún beneficio, no solo particular, también para el país:

“Reformas tributarias hay casi todos los años, no solamente en nuestro país sino en la mayoría de países; realmente pensar que una reforma tributaria es la que define tu negocio para salir adelante, o no, creo yo que no es el suficiente argumento para decidir si uno hace empresa o no. La reforma tributaria no es algo nuevo, todos los gobiernos tienen y organizan reformas tributarias, algunos hasta tres en un solo período, que normalmente es de cuatro años, por lo menos en nuestro país; segundo, sabíamos hace rato que el país iba a necesitar una reforma tributaria. Toda esta situación de la pandemia obligó a los países, no solamente Colombia, no solamente en Latinoamérica, sino del mundo a encontrar y generar recursos para intentar desarrollar, no solamente los esquemas de vacunación, de cuidado, sino intentar reactivar la economía, y eso genera un costo muy importante, que obviamente cuando uno tiene un mal año en un negocio, entonces tiene que endeudarse un poco para seguir adelante, sacar ese negocio y esa empresa, pero, tarde o temprano tienes que pagar esa situación de desbalance que tuviste en los ingresos y tus gastos. Eso es lo que le pasa a los países; las economías no son tan distintas a lo que pasa en una casa”.

El economista asegura que uno de los mayores retos del emprendimiento en Colombia sigue siendo la formalización, no solamente lo que tiene que ver con la parte legal, sino generar empleo sostenible y de calidad, según sus cálculos, por cada puesto de trabajo, cuatro personas se ven beneficiadas, por la labor que se realiza, el dinero que se genera, entre muchos otros.

Además, Álvaro Rodríguez asegura que el sector financiero debe empezar a ponerse en la tónica de la colaboración con los emprendimientos, permitiéndoles un mayor acceso a sus productos, que lógicamente, permitirá la formalización, estabilización y ampliación de los proyectos en Colombia:

“El reto más grande que tiene el emprendimiento es cómo generar empleo sostenible y de calidad, es decir cómo se vuelve una empresa legal, cómo de verdad puedo empezar a generar empleo valioso, no contratar personas por horas, contratar personas por debajo de cuerda, no tener contratos de trabajo que no generan una estabilidad en las personas; creo que uno de los temas estructurales que tenemos en Latinoamérica son las barreras que tenemos los emprendedores para legalizar nuestro negocio, constituir nuestra empresa, poder contratar, poder generar empleo sostenible, y tener una estructura confiable con el pago de impuestos, claro, sin evadir, organizadamente, y eso creo que todavía sigue siendo un reto estructural. Siguen habiendo muchas barreras de entrada, siguen habiendo muchos trámites para estructurar y organizar tu empresa, y creo que, una de las cosas que más le pido yo al sector bancario es como: logramos ayudar a esos emprendedores para que puedan manejar el sistema bancario, puedan bancarizarse rápidamente estas compañías, muchas veces se les niegan tarjetas de crédito, son súper demorados en abrir cuenta de ahorros, cuentas corrientes y demora muchísimo el proceso que los emprendedores; eso lo que hacen es que busquen otro camino para sacar sus cosas adelante”.

Obviamente un espacio como Shark Tank es muy valioso para todas aquellas empresas y proyectos, que de alguna u otra manera, buscan una ayuda, no solo económica, cómo Rodríguez lo comentó, un simple consejo, recomendación o un café puede ser el principio de grandes cosas; aunque suene muy utópico, o cuestión de suerte, la realidad es que cualquier espacio puede ser muy provechoso.

Con esto último se refirió al hecho de aquellos emprendimientos que aunque no se vean en el programa, al menos, fueron llamados para revisión, según él, esto significa que están llamando la atención y eso es reconocimiento, por lo que le hace el llamado a todos esos futuros empresarios para que aprovechen todos los espacios que se les brindan, u oportunidades que se puedan presentar:

El simple hecho de que hayan revisado tu proyecto significa que estás generando atención, eso ya es lo suficientemente bueno, entonces lo más emocionante de esto es que esas pequeñas victorias permiten mantenerse motivado en el emprendimiento; esto tiene muchas dificultades, se enfrenta uno a mucha angustia, frustración, incertidumbre y no aprovechar esas pequeñas ganancias es un error. El hecho que esos emprendedores que intentaron entrar y que al final no pasaron, tienen que sentirse también ganadores por qué es un proyecto que revisaron y es un proyecto que le dedicaron tiempo, por ende, hay algo importante detrás de lo que han desarrollado y eso nos tiene que motivar a seguir impulsando, independientemente de si se vuelven a presentar el próximo año, que seguramente ya con esas herramientas de haberse presentado por primera vez, probablemente van a pasar; por eso les digo que no hay que desfallecer, hay que entender que hay algo importante detrás de lo que están haciendo, y darse cuenta que su sueño genera un impacto y ese impacto lo necesita el país”.

SEGUIR LEYENDO: