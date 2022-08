Christian Nodal canceló otro concierto en Colombia

Se canceló otro concierto de Christian Nodal en Colombia. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

Los conciertos del artista mexicano, Christian Nodal, en Colombia han estado envueltos en rumores que habla de cancelaciones y modificaciones constantes. Recientemente, uno de esos fue confirmado por la entidad que organiza los eventos del cantante. El concierto que estaba agendado para el 10 de septiembre en Cali ya no se realizará.

Sarmiento Producciones y Colboletos anunció que la razón de la cancelación tiene que ver con inconvenientes logísticos, pues el mexicano estaba confirmado para presentarse en Jalisco, México, ese mismo día.

Cortesía.

La entidad ofreció disculpas a los fanáticos del artista que habían comprado sus boletas, y anunciaron que proximamente darán a conocer las fechas y maneras para las respectivas devoluciones de dinero.

Por su parte, Alive productions y su CEO Allan Acosta confirmaron que el concierto de Christian Nodal en Bucaramanga para la celebración de los 400 años de las ciudad, sigue en pie.

Cabe recordar que a Nodal aún le recriminan aquel show al que nunca asistió, en marzo de este año, cuando se supone que se presentaría en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. En aquel momento, el artista aseguró que le fue imposible tomar el vuelo con destino a la capital antioqueña debido al mal clima.

“En el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles, el día de hoy he estado intentando llegar a ‘Medallo’ {Medellín} de todas las maneras posibles y no me he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero comprendan que esto se salió de nuestras manos”, comentó en su momento.

Alrededor de esta presentación en Medellín fue que circularon con fuerza los memes que daban cuenta de los comentarios que el reguetonero J Balvin hizo hacia el mexicano.

Todo inició luego de que el intérprete de ‘Mi gente’ y ‘Ahí vamos’ se comparó con el exnovio de la también cantante Belinda, instantes después de que se viralizaron las fotos de su nuevo y muy polémico look: tatuajes, con la cabeza rapada y llena de colores que, para algunos usuarios de redes sociales, recordaba al artista colombiano.

Balvin publicó dos fotos: una de él y otra de Nodal y le pidió a sus millones de fans que encontraran la diferencias junto a emoticones de risa. Aunque se pensaba que la publicación sería de risas, el intérprete de “Adiós amor” se tomó muy personal los comentarios de su homólogo y le dejó durísimas críticas sobre su talento musical.

“Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”, señaló Nodal en una historia de su cuenta de Instagram.

luego de la respuesta de Nodal, el cantante del género urbano dijo “Ya está bien, esto sólo fue pa’ divertirme”, usando la frase del coro de la tiradera que le hizo Residente en la sesión #49 de Bizarrap a principios de marzo.

Sin embargo, la polémica no paró ahí. Una hora después, el intérprete paisa subió un video con un filtro simulando un tatuaje de Belinda en el rostro mientras decía: “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, haciendo una referencia a cómo suena el nombre de la ex pareja de Nodal.

El enojo de Nodal se acrecentó porque fue muy evidente que el intérprete de La Canción y Con Altura se mofó de la reciente ruptura que tuvo con Belinda: “Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierd* muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas, hay que usar las redes bien”, mencionó.

